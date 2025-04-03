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川普3波關稅 歐盟出口成本恐暴增為近3兆元

2025/4/3 22:04（4/3 22:24 更新）
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圖為歐盟旗幟。（圖取自Pixabay圖庫）
圖為歐盟旗幟。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者田習如布魯塞爾3日專電）歐盟執委會官員指出，美國總統川普上任後3波新增關稅將使歐盟對美出口的關稅成本從目前70億歐元暴增到810億歐元（約新台幣3兆元），歐盟將以協商、反制、分散3策略因應。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）兩位資深官員今天舉行匿名簡報會，向媒體說明川普（Donald Trump）昨天宣布「對等關稅」後，歐盟將面對的衝擊和回應。

其中一位官員指出，目前3波川普關稅對歐盟的影響估計數，歐盟出口到美國的鋼鐵相關產品金額約260億歐元、汽車約670億歐元，這兩個產業被加關稅25%，稅額共約230億歐元（約新台幣8441億元）。

至於「對等關稅」則衝擊歐盟對美出口總額逾7成，約2900億歐元，以歐盟被指定的稅額20%計，關稅成本多580億歐元（約新台幣2.1兆元）。前述3項新關稅可使美國從歐盟收到的稅額多了810億歐元。不過因高關稅將壓低歐盟對美出口，美國實際收入不會那麼多。

官員表示，執委會將依照主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前提出的3個方向因應，即持續與美協商、準備反制措施、分散貿易市場，並強調反制措施不是懲罰，而是促成美國談判的方法。

執委會官員透露，明天下午負責貿易的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將與美國官員通話協商，4月9日歐盟27個成員國則將投票決定針對美國鋼鋁關稅的反制方案。

歐盟執委會已宣布將在13日針對美國的鋼鋁關稅祭出第一波反制關稅，至於反制汽車和「對等關稅」的方案則仍在評估中，任何可行政策，包括「反脅迫工具」（Anti-Coersion Instruments）都列入考慮。

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官員強調，反制措施推出費時是因為歐盟要精準計算效果。歐盟的反制原則是「打擊美國但不傷害自己」，因此會挑選歐盟有替代來源的進口產品，也不會選擇歐盟本身沒有的產品如咖啡豆，「不像美國連自己沒有生產的香蕉也要課關稅」。

歐盟官員也提到，中國出口合計將被美國加徵54%重稅，使歐盟警覺提防中國產能過剩商品會從美國轉向歐盟，讓已經感受中國貨壓力的歐盟市場吃不消。他表示，在緊急情況下的安全預防措施，例如設定進口配額，符合世界貿易組織（WTO）規則。（編輯：唐佩君）1140403

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