中共對台軍演 國防部啟動立即備戰操演因應

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（中央社記者吳書緯、楊堯茹台北1日電）中共今天對台發動軍演，國防部表示，研析共軍威脅與後續可能行動後，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常備部隊戰備兵力實施應處，並執行相關應處，重點為防制共軍可能封鎖或是由演轉戰的後續行動。

據了解，目前立即備戰操演尚未結束，後續依中共威脅程度與進一步行動，評估是否加強戒備，維護國家安全。

共軍今天宣布對台進行軍演，並發布多則經過剪輯和特效處理的短影音；中國國台辦今天以發言人朱鳳蓮名義表示，軍演是對將大陸界定為「境外敵對勢力」、17項策略等的嚴厲懲戒。

中共1日在台灣周邊展開聯合演訓，國軍嚴密監控應處。（中央社製圖）

影片來源：中央社

國防部下午召開「國軍針對中共聯合演訓應處作為說明」臨時記者會，現場播放國軍艦控中共艦艇的影片，國防部發言人孫立方少將特別指出，國軍所公布的影片都是以實際狀況公布，沒有太多花俏技巧。

針對中共指因賴總統提出對中17條政策才引發軍演，孫立方指出，中共在台海周邊進行挑釁舉動不是第一天，也不是第一次，這樣的舉動不是因為任何人或任何政黨，國防部認為中共作這些舉動，是表達對自由民主制度的不同意，以及極權國家相信「拳頭大就是力量」的偏執，因此發動軍演。

至於此次軍演並未冠以「聯合利劍」等名稱，參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，無論中共使用何種名稱進行軍演，國防部是依據實際掌握的敵情、實際在台海周邊的中共軍力活動情況，進行後續應處的研判。

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，國防部研析共軍威脅與後續可能行動後，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常備部隊戰備兵力實施應處，並執行相關應處，重點為防制共軍可能封鎖或是由演轉戰的後續行動。

據了解，目前立即備戰操演尚未結束，後續依中共威脅程度與進一步行動，評估是否加強戒備，維護國家安全。

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謝日升說明，不管中共對台軍演是用何種模式，國防部都認為中共所進行的是平時的灰色地帶襲擾，並企圖透過認知作戰產生軍事威懾，企圖分化台灣團結，且牽制國軍兵力，「中共的企圖是不會改變的」。

對於中共今天發布多則短影音進行宣傳，孫立方表示，中共宣傳戰對台灣民眾會產生多大影響與效益，「我個人是蠻存疑的」，且今天是4月1日，剛好是民間的愚人節，中共選在這一天發動軍演，到底能夠對台灣民眾傳達什麼訊息，「我也相當保留」。（編輯：翟思嘉）1140401