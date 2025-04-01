中共對台軍演出動71機25船艦 國防部嚴密監控[影]

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（中央社記者吳書緯、楊堯茹台北1日電）中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部指出，中共71架次軍機、軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，山東號航空母艦位於台灣東南方220浬，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控、應處。

國防部下午5時召開「國軍針對中共聯合演訓應處作為說明」臨時記者會，國防部現場播放海軍艦艇監控中共軍艦的影片；國防部發言人孫立方少將指出，國防部所發布的影片以實際狀況剪輯作公布片中沒有花俏技巧。

影片來源：中央社

參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，中共山東號航空母艦3月29日離開海南島，昨天進入台灣應變區；而中共東部戰區今天7時30分宣布在台灣周邊海空域實施「聯合演訓」，東部戰區隨後於8時30分宣布派遣海警艦艇編隊於台灣周邊海域實施執法巡查，演練臨檢拿捕、攔截扣押等科目。

至於中共實際的軍事動態，謝日升表示，自今天上午7時21分起，中共在台灣周邊海空域實施聯合軍事操演，海上兵力共有13艘在台海周邊，而西太平洋則有山東號航艦編隊作戰艦8艘，距離台灣220浬；空中兵力則有主、輔戰機、直升機及無人機71架次，其中36架次進入台灣應變區、西太平洋則有14架次。

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對於國軍應處作為，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星表示，國軍在偵獲中共軍事演習的情資與動態後，立即派遣海空對應兵力，以及制海、制空飛彈的戰備資源部隊支援，國防部及各部隊立即成立聯合應變中心，由參謀總長梅家樹召開會議研析應處。

董冀星說明，經過研析後，國軍立即執行立即備戰操演，目前以常備部隊戰備部隊的應對兵力應處，置重點為反封鎖威脅以及由演轉戰的預應準備，各部隊依據國軍經常戰備時期突發狀況處置規定及交戰規則來應對中共的侵擾行動。（編輯：蘇龍麒）1140401