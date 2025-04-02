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中共軍演東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、立即備戰操演應對
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中共軍演東海實彈射擊 國軍偵獲58機艦船、立即備戰操演應對

2025/4/2 17:49（4/2 18:09 更新）
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中共2日宣布「海峽雷霆-2025A」演練，國防部偵獲共艦13艘、海警船10艘及山東號航艦編隊8艘。（中央社製圖）
中共2日宣布「海峽雷霆-2025A」演練，國防部偵獲共艦13艘、海警船10艘及山東號航艦編隊8艘。（中央社製圖）
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（中央社記者吳書緯台北2日電）中共昨天起對台軍演。國防部指出，截至今天下午1時30分，已有共艦13艘、海警船10艘及山東號航艦編隊8艘，以及共機27架次進行聯合演訓，且共機數量持續增加；共軍在東海進行實彈射擊，台海周邊並未進行實彈射擊，國軍持續以立即備戰操演應對。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，今天則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

國防部下午召開例行記者會，並說明國軍針對中共聯合演訓應處作為說明。參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，中共東部戰區今天上午8時5分宣布在台灣海峽中、南部海域實施「海峽雷霆-2025A」演習，演練查證識別、警告驅離及攔截扣押等課目，驗證區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

影片來源：中央社

謝日升指出，中共自今天上午6時8分起於台灣周邊海空域實施海空聯合軍事操演，海上兵力為中共軍艦13艘、海警船10艘（包含外島3艘）及西太平洋山東號航艦編隊8艘；空中兵力為主、輔戰機、直升機及無人機27架次，其中11架次進入台灣應變區，統計時間截至今天下午1時30分，國軍共偵獲中共58機艦船。

謝日升補充，直到下午2時許，中共持續有空中兵力進入台灣周邊空域，共計有36架共機，其中有20架共機逾越中線，進入台灣應變區，而中共目前在台海周邊並未進行實彈射擊演練。

針對中共稱「海峽雷霆-2025A」演練計畫在東海實施遠程火力實彈射擊演練，謝日升表示，國防部昨天有掌握中共所公布的禁航區範圍長270公里、寬40公里，國軍今天上午有掌握中共在禁航區實施實彈射擊，而共軍執行完實彈射擊後，也取消後續的禁航區限制，但謝日升並未透露共軍所射擊的飛彈類型。

國軍昨天已實施立即備戰操演應對中共對台軍演，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，國軍目前持續進行立即備戰操演，針對敵情威脅預先做好各項備戰準備，目前仍屬於常態的應處階段，各戰備部隊輪值和執勤都按規定執行。

媒體關切，山東號航艦編隊昨天距離台灣220浬，今天則是距離台灣190浬，謝日升表示，山東號無論距離台灣遠近，都是值得國防部深入關切的共軍重要動態，而山東號航艦先前通過台灣南方時，並未進入台灣24浬，國軍全程運用聯合情監偵方式監控。

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至於中共今天宣布「海峽雷霆-2025A」演練，國防部發言人孫立方指出，無論共軍將此種破壞區域和平穩定的單邊行為，冠上什麼名稱，都無法合理化其好戰、挑釁以及不負責任的本質；共軍官方宣稱其演習狀況「每日不同，以變為主軸如同魔術師」，態度輕佻、視攸關生命的軍事衝突如「兒戲」，完全無視兩岸人民的生命財產安全，凸顯中共不負責任的本質。

孫立方表示，所謂中共在台海執法等說，視台海周邊為中國內水，更是完全違背國際規則與慣例。古語「兵者為凶器，不得已而用之」，北京輕率挑起區域爭端，以全球安全與繁榮發展為俎上肉，正暴露其視生命如草芥，視國際規則如無物的霸權心態。（編輯：楊凱翔）1140402

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國防部2日下午舉行記者會，說明國軍針對中共軍演相關應對處置作為，由參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升（圖）向媒體說明。中央社記者王飛華攝 114年4月2日
國防部2日下午舉行記者會，說明國軍針對中共軍演相關應對處置作為，由參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升（圖）向媒體說明。中央社記者王飛華攝 114年4月2日
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