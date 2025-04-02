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中共軍演 管碧玲：不必將被侵犯原因歸咎自己國家

2025/4/2 21:31（4/2 22:04 更新）
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海巡署1日上午發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，海巡隊派遣巡防艇應對。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
海巡署1日上午發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，海巡隊派遣巡防艇應對。（圖取自海巡署網頁cga.gov.tw）
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（中央社記者張已亷高雄2日電）中共1日起對台軍演，海委會主委管碧玲今天表示，國軍和海巡的守護被信賴，統戰是一個迷障，「不必顛倒、無有恐怖」，不必把軍演理由或被侵犯的原因，攬在自己國家身上。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，今天則稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

海洋委員會主委管碧玲晚間在臉書（Facebook）發文指出，中國的軍事演習不是始於「2025A」，也不是每次都有理由。美國眾議院議長來訪、總統出訪、國慶演說、突如其來等情形下都可以軍演，不需要有任何人引戰，就是一戰再戰。

管碧玲表示，中國統戰十分厲害，軍演時會大力操作認知作戰，用聲光色影營造其封控台海的恐怖氣氛，他們有使用語言的高手，舉凡「聯合奪控」、「要域佔控」、「要港要域封控，對海對陸打擊」及「奪取綜合制權」等充滿恫嚇的語言，配合海空侵擾的機艦部署，以數量、梗圖、影像等方式轟炸，企圖威懾人心。

管碧玲說，很多政治人物或政黨看待兩岸關係，總是陷入中國統戰宣傳的迷障，看不到真相，且受統戰迷惑而炮口向內，國家被侵犯卻認為是自己國家的錯，而國民黨主席朱立倫指責總統賴清德引戰就是最好的例子。

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「不必把軍演理由攬到自己國家身上」，管碧玲說，台灣有些政治人物可能有特別的考量，會隨之傳遞這種恐怖氣氛，但廣大人民生活如常並未受到影響，貨輪在國軍與海巡的守護中，悠然航行在中國海警船旁邊，「有人製造麻煩，我們就努力解決麻煩。」

管碧玲指出，中國數度在軍演時，以天然氣船無法進港等狀況，假裝已經取得綜合制權，但是都被戳破，其實都是造假訊息，而海洋有國軍和海巡守護，中國機艦都被鎖定監控，國軍與海巡牢牢掌握自己的海洋，守護平安與自由航行。（編輯：郭諭儒）1140402

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圖為海洋委員會主委管碧玲。（中央社檔案照片）
圖為海洋委員會主委管碧玲。（中央社檔案照片）
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