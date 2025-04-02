國防部發布監控共軍影片 強調捍衛主權決心不變

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（中央社記者吳書緯台北2日電）中共1日起對台軍演，國防部今天指出，無論共軍將此種破壞區域和平穩定的單邊行為，冠上什麼名稱，都無法合理化其好戰、挑釁以及不負責任的本質，國軍持續執行立即備戰操演應對；國防部並公布海軍艦艇監控共艦影片。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，今天則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

國防部今天傍晚發布「無懼前行」影片，影片揭露海軍班超艦對中國人民解放軍海軍桂林艦廣播，以及海軍逢甲艦監控中國人民解放軍海軍溫州艦影片，還有海軍岸置反艦飛彈以及空軍、陸軍戰備部隊的戰備影片。

國防部並於片尾強調，國軍時刻嚴密戒備，強化應變制變能力，「守土有責、強固國防」，國軍捍衛國土主權的決心不變。

針對中共東部戰區持續在台海周邊進行軍演，國防部另以新聞稿表示，無論共軍將此種破壞區域和平穩定的單邊行為，冠上什麼名稱，都無法合理化其好戰、挑釁以及不負責任的本質，國防部持續執行「立即備戰操演」，依敵情威脅，結合天候等條件演練；各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等活動，與海巡署密切合作、有效應對。

國防部進一步表示，共軍官方宣稱其演習狀況「每日不同，以變為主軸如同魔術師」，態度輕佻、視攸關生命的軍事衝突如「兒戲」，完全無視兩岸人民的生命財產安全，凸顯中共不負責任的本質，而所謂在台海執法等說法，視台海周邊為中國內水，更是完全違背國際規則與慣例。

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國防部指出，古語「兵者為凶器，不得已而用之」，北京輕率挑起區域爭端，以全球安全與繁榮發展為俎上肉，正暴露其視生命如草芥，視國際規則如無物的霸權心態。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對共軍嚴峻挑戰，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄；全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，持續增強嚇阻戰力，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。（編輯：楊蘭軒）1140402