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北市5藍委譴責中共軍演 籲舉行首都備戰演習

2025/4/2 16:23
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（中央社記者王揚宇台北2日電）共軍東部戰區昨天宣布對台軍演，同時發布出現台北市街景的影片，引發討論。國民黨台北市立委王鴻薇、羅智強、李彥秀、賴士葆、徐巧芯今天譴責中共軍演，也呼籲國防部、台北市政府舉行首都備戰演習。

王鴻薇、羅智強、李彥秀、賴士葆及徐巧芯今天在國民黨立法院黨團召開「呼籲首都台北市配合國防部軍演」記者會，作上述表示。

王鴻薇說，中共在台灣周邊海域軍演，宣傳影片居然出現台北市101、漢口街，不容小覷，尤其漢口街位於博愛特區，非常接近總統府，因此他們一致譴責中共軍演。

王鴻薇表示，台海要安全、人民要安定，絕對不容許任何的武力挑釁，也要求國防部、台北市政府、內政部一起舉行首都的備戰演習。

賴士葆表示，台灣人民不歡迎中國大陸動不動就演習，且這次軍演有針對性，台北市應該要進行相關預備演習。

李彥秀指出，這次中共軍演影片中出現101、西門町街景，絕對是有針對性且敵意的行動。民眾都希望兩岸能和平互惠交流，而非動不動軍演或威嚇，這會讓兩岸人民的距離越來越遠。

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羅智強譴責中共對台的軍事威嚇及軍事演習。他說，這是台灣人民最不想看到的，當首都可能面臨中樞癱瘓等問題時，到底有沒有萬全準備，希望政府及所有機關動起來，也期盼盡快有高強度的整合性演習。

徐巧芯說，要和平也要備戰，支持北市府與中央盡快針對一般民眾，進行城鎮戰相關演習，不是像過去演習一樣，人待在家裡、路上不要有車子就了事。（編輯：萬淑彰）1140402

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