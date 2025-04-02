朱立倫強調國民黨親美和中 指綠營依美抗中只會害台

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨主席朱立倫今天表示，嚴正地譴責共軍最近所有軍事動作，國民黨堅定反對任何破壞區域均衡與影響兩岸和平的舉動。國民黨立場是「和中」與「親美」，民進黨是「依美」與「抗中」，但依美抗中不會保台，只會害台。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，明天是清明節連假，清明節的正式名稱是「民族掃墓節」，「民族」代表中華民族、漢民族、華人。全世界的華人都會在清明節這一天慎終追遠、祭祀祖先，表示永遠不忘祖先。

朱立倫指出，但在今天的台灣，有少數的獨派分子，為了政治的目的，不承認自己是炎黃子孫、是中華民族、是華人，是真正的數典忘祖。可以有不同的政治立場，但怎麼連祖先都不認、墓都不掃。

針對中共1日展開對台軍演，朱立倫說，嚴正譴責共軍最近的軍事動作跟演習，這樣不但對兩岸關係、對區域的安定沒有正面幫助，對民眾的情感更是嚴重的破壞。任何破壞區域均衡與影響兩岸和平的舉動，國民黨的立場都是堅定反對。

朱立倫也表示，有人常在討論國民黨的兩岸立場是什麼，國民黨兩岸的立場就是「和中」、「和陸」，就是以和平為最重要的目標；對美國是「親美」，但不是依賴美國，所以是「親美而不依美」。

朱立倫說，民進黨是一面倒想要依賴美國的「依美」；同樣的，國民黨是「和中」，而民進黨毫無疑問的就是「抗中」，依美抗中不會保台，只會害台，唯有親美和中，才能夠讓兩岸和平，才能和平護台灣。

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朱立倫認為，不能完全的依賴美國，台灣必須要自立自強，必須要有「雙D戰略」，保有強健、強大的國防外，也要過對話交流、溝通協調，降低兩岸的風險，必須要強調對話交流，而不是對抗交惡。

朱立倫表示，總統賴清德為了個人的政治目的，民進黨為了意識型態，不斷造成兩岸的對抗，國民黨不斷地希望「避戰」，而賴總統不斷在「引戰」；誠摯地呼籲放下個人的權位、放下意識型態，唯有透過對話交流，才能夠促進兩岸的和平穩定。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1140402