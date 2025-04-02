共軍演習有無代號 分析：讓外界弄不清規律

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北2日電）共軍東部戰區宣布今天在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。軍事專家指出，演習有無代號有其政治目的，要讓外界對整個演訓規律弄不清楚。

共軍東部戰區昨天宣布，從1日開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。當時沒有宣布演習代號與軍演何時結束。

對於演習代號的問題，台灣軍事專家亓樂義向中央社表示，演習有無代號是從政治上考慮的，「他可以有不同代號，也可以不發代號」，其目的是讓外界弄不清楚演訓規律。

亓樂義進一步指出，共軍現在的聯合戰備警巡平均每週有一次，共軍可以公布或不公不代號，目的可能是因應兩岸目前的情況。

他強調，比代號更為重要的是，共軍持續壓縮台灣海空防禦空間，讓國軍處於高戰備狀態，產生消耗。再來，中共可能想藉由演習測試台灣的底線與反制動作與邏輯，同時也在蒐集台灣的主戰裝備電子參數。最後，藉由軍演檢驗對台作戰的基本流程，之後再對對台作戰進行優化，研擬出可操作的對台作戰模式。

亓樂義說，「他只有靠演習，才可以了解我們的情況」。

對於「海峽雷霆-2025A」演練的意涵，他分析，其操演科目為查證識別、警告驅離、攔截扣押，這與主權伸張有關，因為代表這是在「自己海域內才能做這樣的事」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑向中央社分析，昨天的演習與今天的軍演是兩個不同操演科目。

林穎佑說明，「海峽雷霆-2025A」如同所公布而言，是在台灣海峽中部、南部相關海域組織，推估可能比聯合利劍演習規模低一階。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林穎佑認為，中共可能在聯合戰備警巡與聯合利劍中間找尋新的演訓代號，但這是不是「海峽雷霆」，還是「海峽雷霆」只是聯合利劍底下的一環，或是還有其他更高階的代號要再觀察。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，中國軍事科學院專家付征南介紹，昨天演訓沒有公布代號，今天又發起有代號的演練，其實這透露出共軍行動背後的一個重要訊息－「變」。代表共軍可根據戰場需要，隨時隨地對作戰計劃進行靈活調整、動態更新、精確把控。（編輯：陳鎧妤）1140402