中共軍演95機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

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（中央社記者吳書緯台北2日電）中共昨天對台發動軍演，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機76架次，其中逾越海峽中線及進入北部、中部、西南及東部空域37架次，並偵獲共艦15艘、公務船4艘，總計95機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

中共東部戰區昨天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部昨天表示，研析共軍威脅與後續可能行動後，國軍已執行「立即備戰操演」因應，截至昨天下午3時30分止，中共山東號航艦編隊作戰艦8艘位於台灣鵝鑾鼻東南方約220浬活動。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時10分至昨天下午5時10分，在台灣海峽空域偵獲中共37架次主、輔戰機，其中27架次逾越中線。

國軍於昨天上午7時25分至昨天晚間6時30分，在台灣北部空域偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機；另於昨天上午10時20分至昨天晚間8時10分在台灣西南空域偵獲中共4架次輔戰機；並於昨天下午1時15分至下午4時15分在台灣東南空域偵獲6架次主戰機。

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此外，國防部於昨天上午10時至下午4時20分，在台灣防空識別區（ADIZ）之外的台灣東南方偵獲中共14架次主戰機及直升機，根據國防部昨天所公布資訊，該處中共主戰機及直升機的活動，即為山東號航艦編隊的艦載機活動情況。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：張均懋）1140402