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中共軍演 民進黨表達最嚴厲譴責

2025/4/2 11:27（4/2 12:44 更新）
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民進黨中國部對中共當局一再使用軍事恫嚇，表達最嚴厲譴責。圖為國軍演練淡水河防戰備與阻絕。（中央社檔案照片）
民進黨中國部對中共當局一再使用軍事恫嚇，表達最嚴厲譴責。圖為國軍演練淡水河防戰備與阻絕。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨中國部今天說，中共當局一再使用軍事恫嚇、懲獨惡法、經濟脅迫、外交打壓、認知作戰等五大伎倆施壓台灣，試圖要台灣人民屈服，窮兵黷武、執迷不悟，民進黨中國部要表達最嚴厲譴責。

民進黨中國部透過臉書專頁表示，中共繼昨天在台灣周邊展開聯合演訓後，共軍東部戰區今天再發公告，在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，完全是窮兵黷武、執迷不悟。

民進黨中國部指出，中共當局近期不僅對台灣擴大文攻武嚇，更在印太地區進行各種軍事與海上灰色地帶襲擾，試圖改變現狀從中獲利，徹頭徹尾是印太地區的「麻煩製造者」與「和平破壞者」。

民進黨中國部批評，中國內部面臨經濟與民生問題重重，外資外商缺乏信心到必須中國領導人習近平親自「喊話」、青年失業率居高不下、國內消費與房地產市場仍一蹶不振、更多金融風險與債務危機隨時可能引爆，中國人民看不見未來希望只好選擇「躺平、內卷、出走」。

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民進黨中國部說，中國政府不思考把更多的心力與資源投入改善經濟民生問題，居然還一再耗費鉅資發動軍事演習，這些作為只會招致中國民眾的不幸，以及更多周邊國家的反感。

民進黨中國部強調，面對中共對台灣的明顯惡意，以及對全球和平與國際秩序的公然挑釁，民進黨政府一直在謹慎應對，包括總統賴清德提出「國安17策」、提升全民防衛韌性、增強國防實力以及擴大經濟全球佈局，都是在強化台灣韌性，以捍衛國家主權、守護民主自由，以「實力」確保台灣繼續走在「和平、繁榮」的路上。（編輯：萬淑彰）1140402

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