國防部：山東號於台灣東南220浬 共軍未逾越24浬

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（中央社記者吳書緯、楊堯茹台北1日電）中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。國防部指出，截至下午3時30分，中共山東號航空母艦位於鵝鑾鼻東南方約220浬，而共軍並未逾越台灣周邊24浬海域鄰接區。

中共近年頻繁對台軍演或以共艦擾台，多數情況均由海軍守住24浬，不讓共艦有逾越鄰接區。

中共東部戰區今天稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

國防部下午召開「國軍針對中共聯合演訓應處作為說明」臨時記者會，說明截至下午3時30分為止，中共海上兵力共有軍艦21艘、4艘海警船在台海周邊與西太平洋實施操演，其中山東號航空母艦編隊的8作戰艦位於鵝鑾鼻東南方約220浬。

國防部表示，中共進行聯合演訓的空中兵力則有主、輔戰機、直升機及無人機共71架次進行操演，其中36架次進入台灣應變區，而西太平洋則有14架次，國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控、應處。

參謀本部情報及參謀次長室次長謝日升中將表示，國防部於3月29日掌握中共山東號航空母艦編隊離開海南後，昨天進入台灣應變區後，國防部也在今天早上的新聞稿做說明。

針對山東號航艦3月29日離開海南後，國防部未發布相關訊息，謝日升說明，國防部是依據山東號在台海周圍可能會對台灣造成潛在的風險，以這個基準作為新聞發布說明，因此直到今天才發布相關說明。

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謝日升表示，國軍都有機艦在台海周邊嚴密監控共軍的動態，目前沒有發現中共機艦逾越24浬的情況，而山東艦目前在西太平洋的演訓內容，國軍都需要審慎評估，但因為涉及機敏所以無法對外公開。

回顧過去中共近年對台軍演出動航空母艦情況，中共山東號曾於2023年4月的中共對台「聯合利劍」軍演在台灣東南方的西太平洋海域進行演訓，共軍之後於2024年10月的「聯合利劍-2024B」軍演出動遼寧號航空母艦參與軍演，當時遼寧號航艦編隊也是在台灣東南方的西太平洋海域進行操演，但國防部當時並未披露遼寧號與台灣之間的確切距離。（編輯：楊凱翔）1140401