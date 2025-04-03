加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

總理奧班將接見尼坦雅胡 匈牙利宣布退出國際刑事法院

2025/4/3 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布達佩斯3日綜合外電報導）匈牙利政府今天宣布，將退出國際刑事法院（International Criminal Court, ICC），此舉正值總理奧班將接見遭ICC發布逮捕令的以色列總理尼坦雅胡。

法新社報導，奧班（Viktor Orban）去年11月22日向尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出訪問邀請，表示匈牙利不會執行逮捕令。前1天，ICC以涉嫌在加薩走廊（Gaza Strip）衝突中觸犯戰爭罪為由，對尼坦雅胡發布逮捕令。

尼坦雅胡今晨抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）後，匈牙利政府隨即宣布這項決定。這是2023年以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊爆發戰爭以來，尼坦雅胡首次訪問歐洲。

奧班的幕僚長古亞斯（Gergely Gulyas）在臉書寫道：「匈牙利退出國際刑事法院。」他補充說：「政府今天將根據憲法和相關國際法啟動退出程序。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

1個國家的退出，將在向聯合國秘書長辦公室提交退出文書1年後生效，這些文件通常是宣布退出的正式信函。

ICC尚未對匈牙利的聲明發表評論。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140403

#ICC
#加薩走廊
#尼坦雅胡
#哈瑪斯
#國際刑事法院
#以色列
#匈牙利
#國際刑事法院
#奧班
尼坦雅胡
以色列宣布擴大軍事行動 奪加薩大片土地劃入安全區以色列對救護車開火 紅新月會8人遺體尋獲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：