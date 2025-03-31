綠促核管法停止審查未果 藍提延長核電廠運轉送協商

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（中央社記者林敬殷台北31日電）立法院教育及文化委員會今天審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。民進黨立委以社會無共識為由，要求停止審查，均因人數不敵藍白而失敗。最後藍白以人數優勢，聯手表決通過將條文保留送協商。

法院教育及文化委員會今天審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，提案立委均為藍白立委，主張放寬現行條文中核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，民眾黨立法院黨團提案還主張，申請換照於執照有效期間屆滿前1個月到6個月向主管機關申請，比子法的5年到10年還少很多。

會議一開始，民進黨立委提出程序問題，主張在逐條討論前應先進行廣泛討論，會議主席國民黨籍召委葛如鈞隨即裁示休息，與國民黨立委討論後同意廣泛討論。

朝野雙方對於是否延役，立場相左。民進黨立委聚焦在核廢料無法處理，延役會產生更多核廢料，藍白立委則表示，僅是放寬規定給予彈性，並不代表馬上就進行，雙方經過2個多小時討論後，民進黨立委力主繼續討論，國民黨立委提案要求停止討論，民進黨立委遂祭出散會動議，並要求點名表決。

葛如鈞在朝野雙方票數相同下，先是否決點名表決，後來表決的散會動議，再度因朝野立委同票，葛如鈞反對散會動議提案，會議進入逐條討論。

對於朝野立委提出的問題，包括延役要花多少錢、審核時間多久等問題，核安會主委陳明真表示，現在核電場是當年原能會給予的40年執照，「40年以後，當初是沒有評估」。若要再運轉，需要整體總檢查，範圍非常廣，包括地震、颱風、海嘯、機組老化等，至於要多少錢，核安會沒有資料，現在也不知道有哪些零件老化、哪些東西要補強，「要評估才知道」，多少時間才能完成審核，「我也沒有辦法承諾」，有太多變數，也無法承諾台電申請就核准，要評估才知道。

台電董事長曾文生說，台電現在無法把核電納入考慮，2025年也沒有編列核電廠安全評估之預算。至於延役要多少預算投資，必須在核安主管機關同意之後，台電才能進行評估。

曾文生表示，台電現在無法把核電納入考慮，但在此情況下，台電還是要穩定供電；至於核電延役，最重要還是主管機關要求核安檢查要如何進行，台電只是遵從法律規定執行。針對核安評估，台電須再進一步評估，現在台電也無法講，這要核安主管機關的專家委員提供意見，並經過審查。

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陳明真表示，執照更換要在5年前提出申請，當初立法意旨是無縫接軌，因為台電需要時間準備，核安會安全評估是否延役也需要時間，核安會可能會退件要求補件或不予核准，任何可能性都有，要多少時間準備、核安審查、零件是否更換、核安措施強化等，要看情況而定，當然也需要經費。

眼見朝野沒有共識，葛如鈞裁示停止討論，引發民進黨不滿，歷經表決後才做成審查會決議，條文保留送協商。民進黨立委則舉牌抗議，高喊「國民黨不顧核安，敢做不敢當」。（編輯：蘇龍麒）1140331