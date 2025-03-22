倫敦希斯羅機場恢復全面運作 增加人力航班疏運乘客

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）歐洲最繁忙、位於英國倫敦的希斯羅機場昨天因鄰近變電所大火而關閉，造成航空交通大亂；一名發言人今天表示，機場已恢復「全面運作」，並增加人力與航班疏運乘客。

法新社報導，這位發言人說：「我們在此宣布，希斯羅機場（Heathrow Airport）今天開放且全面運作，機場各單位持續盡全力協助昨天因機場外變電所供電中斷而受影響的旅客。」

根據航班追蹤網站FlightRadar24的資料，希斯羅機場昨天關閉波及大約1350架航班。今天機場雖恢復運作，但預料仍會有航班延誤或取消的情況。

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希斯羅機場發言人表示：「我們在航廈內增加了數百名同仁待命，並在今天的航程表增加航班，以加快讓多出的萬名旅客從希斯羅機場出入。今天搭機的乘客應與航空公司確認所乘航班最新資訊。」

使用希斯羅機場的航班往來約80個國家，機場每天進出的旅客約23萬人，1年達8300萬人次，使其成為全球最忙碌的機場之一。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140322