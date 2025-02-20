教長：廣州暨南大學等校隸屬中國統戰部 將不承認學歷、禁大學合作交流

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（中央社記者許秩維宜蘭20日電）教育部長鄭英耀今天表示，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，未來教育部也不會採認這些學校的學歷，目前已知有華僑大學等3所學校。

中國近年積極招攬台灣的高中畢業生前往就讀，台生可用學科能力測驗成績申請許多高校（大學），有的還提供獎學金或學費優惠等誘因。

鄭英耀今天在114年全國大專校院校長會議會前受訪表示，年輕人放眼世界、有更多國外學習機會是應被鼓勵的，但如在學術上有另外政治目的，則並非是希望給年輕人學習的場域。

鄭英耀提到，隸屬於中國統戰部的學校屬於特殊目的，並不是一般認為的學術取向大學，停止合作是必要的，例如中國的華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院目前皆隸屬於中國統戰部，國內大學與前述幾所學校的學術研究合作交流應被禁止和限制。

鄭英耀指出，教育部今天會告知大學，禁止與隸屬於中國統戰部的學校合作交流，包含姊妹校，若學校違反規定，教育部也會課責，例如扣減獎補助款；由於這些學校主要鎖定台灣的高中生，目前約2100名台灣年輕人在華僑大學、廣州暨南大學讀書，這不是教育部所樂見的，國教署之後也會到高中端宣導，並發文提醒校長。

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如果台灣的高中生還是有意到這些學校唸書，鄭英耀表示，這是學生的自主性，也是他們的權利，教育部主要規範的是學校端。

鄭英耀補充，對於隸屬於中國統戰部的學校，未來教育部不會再採認其學歷；至於目前已在這些學校讀書的學生，因為之前並不知情，且法令尚未正式宣布，在這期間的過渡期，教育部會研議是否有相關救濟程序。（編輯：張雅淨）1140220