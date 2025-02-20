教育部將不採認廣州暨南大學學歷 傅崐萁批井底之蛙

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（中央社記者王承中台北20日電）教育部認定廣州暨南大學隸屬中國統戰部，將不採認學歷。遭點名曾就讀廣州暨南大學的國民黨團總召傅崐萁今天表示，教育部不知憑什麼依據，指廣州暨南大學是統戰學校，他覺得很悲哀；賴政府持續當井底之蛙，試圖透過一貫伎倆，替大罷免添柴火。

教育部長鄭英耀表示，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，未來教育部也不會採認這些學校的學歷，目前已知有華僑大學等3所學校，例如中國的華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院目前皆隸屬於中國統戰部。

對於有媒體點名，國民黨立法院黨團總召傅崐萁曾前往廣州暨南大學就讀。傅崐萁今天受訪表示，這是民進黨一貫的手法，動用國家機器，搭配特定媒體，全面性抹紅抹黑在野黨，卻無視廣州暨南大學是一間百年名校。

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傅崐萁指出，幾乎全世界所有先進國家的教育部都承認廣州暨南大學的學術成果及文憑，更有80多個國家的學生前往就讀，結果教育部不知道憑什麼依據，指廣州暨南大學是統戰學校，他實在覺得很悲哀。

傅崐萁表示，當全世界正值經貿大戰，台積電面臨重大危機之時，賴政府只知道內鬥，持續當井底之蛙，試圖透過一貫伎倆，替大罷免添柴火。他感嘆賴總統若要殺在野黨立委，願意承受，但請不要破壞兩岸關係，跟台灣學術對外的基本水平跟認知。（編輯：林興盟）1140220