政府禁與直屬統戰部學校合作 學生憂被貼標籤
2025/2/20 16:19（2/20 16:27 更新）
（中央社記者呂佳蓉台北20日電）教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中共統戰部的學校合作或交流。有畢業於廣州暨南大學的校友憂心，除了影響學歷認可外，也可能影響在台工作的權益。
中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院因隸屬中共統戰部，教育部宣布禁止與這3所學校合作或交流，未來也將不採認學歷。
畢業於廣州暨南大學的小黃向中央社記者表示，此一政策影響面太大，許多台灣人都畢業自這所學校，而「即將畢業的學生又該怎麼辦？」
小黃訴說，暨南大學是廣東排名前五的大學，對大陸學生錄取分數線很高，但是境外學生分數較低，等於提供較低門檻讓境外學生就讀，確實有讓更多台灣學生就讀的用意，但整個港澳台生到大陸就讀都是這種性質。
小黃憂心，學歷涉及未來升學、工作、考公職等諸多人生大事，並且認為「若真的去參加涉台活動，難道只有暨大學生參加？」
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不過也有就讀廣州暨大的學生認為，這對他而言沒有太大影響，因為原本畢業後的計畫就是在大陸工作。
教育部長鄭英耀今天表示，教育部今天會告知大學，禁止與隸屬於中共統戰部的學校合作交流，包含姊妹校，若學校違反規定，教育部也會課責；由於這些學校主要鎖定台灣的高中生，目前約2100名台灣年輕人在華僑大學、廣州暨南大學讀書，這不是教育部所樂見的，國教署之後也會到高中端宣導，並發文提醒校長。（編輯：朱建陵）1140220
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