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教部禁交流中國統戰部學校 國立暨大：依規定辦理

2025/2/20 15:53（2/20 16:13 更新）
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（中央社記者許秩維宜蘭20日電）教育部長鄭英耀今天表示，將禁止國內大學與廣州暨南大學等3所隸屬於中國統戰部的學校合作或交流；曾和其中2校簽訂合作備忘錄的國立暨南國際大學回應，將依教育部規定辦理。

教育部長鄭英耀今天在全國大專校院校長會議中說，隸屬於中國統戰部的學校屬於特殊目的，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，未來教育部也不會採認這些學校的學歷，目前已知有位於廣州的暨南大學、位於福建的華僑大學、北京華文學院等3校。

位於南投縣的國立暨南國際大學和位於中國廣州的暨南大學、華僑大學過去曾有交流。

暨南國際大學校長武東星接受媒體聯訪時提到，暨南國際大學與中國華僑大學、廣州暨南大學過去都有簽訂合作交流備忘錄，內容主要是學術交流、推動學生短期研修等，但目前並無學生前往廣州暨大研修，校內也沒有廣州暨大的學生。

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武東星指出，校方會依照教育部的規定辦理，全面檢視這幾所學校的合作備忘錄內容，並將這些學校從海外交流的推薦學校目錄中撤下，相關處理後續將報教育部。

台灣大學校長陳文章表示，台灣的大學和中國的大學進行學術交流，應抱持著對等和開放的態度；但如果有國安方面或是政治上的考量，大學也應該要考慮到國家的立場。（編輯：李亨山）1140220

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