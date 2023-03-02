學測成績申請大陸大學 陸委會：拉攏青年統戰

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陸委會表示，中共20大後愈加強化兩岸「促統促融」，拉攏青年統戰，赴陸求學有被政治思想審查風險，務必審慎評估。圖為進入考場應考的學測考生。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李雅雯台北2日電）台灣高中畢業生可憑學測成績報名申請中國大陸412所大學；陸委會今天表示，中共20大後愈加強化兩岸「促統促融」，拉攏青年統戰，赴陸求學有被政治思想審查風險，務必審慎評估。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮2月8日在記者會表示，3月1日起，台生可憑學測成績登錄「大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生系統」，報名申請大陸412所具備對台招生資格大學，不收取報考費用。

陸委會今天透過書面指出，中國大陸2010年起推出依台灣學測成績申請各校免試入學招生政策，去年起採單一網路系統作業。這個做法看似方便，實際上為簡化行政作業程序、降低台生考取未就讀缺額現象。

陸委會提到，這個政策限制學生只能選填6校及每校6個志願科系數，由「多校任選」變為「唯一錄取」，限縮台灣學生選擇機會，陸方卻將此包裝為「優惠措施」，作為加強吸引台生赴陸就學誘因。

「中共長期以來將台灣青年視為對台統戰重點對象」，陸委會指出，中共20大會議後，愈加積極強化兩岸「促統促融」，提供台灣青年具有政治目的及統戰意圖的「優惠措施」，拉攏台灣青年赴陸就學、發展，意圖提升台灣青年對陸認同感。

陸委會提醒，台生赴陸就學恐有遭政治思想審查疑慮，近年有陸校在對台招生簡章中，將報考條件加入必須「擁護『一國兩制』和『國家統一』」等要求，兩岸在政治體制、法令規定與生活方式等方面存在差異，赴陸求學與生活存在風險。

陸委會官網「台生專區」持續更新「赴陸就學你不能不知道的8件事」，建議有意赴陸就學發展的青年學生事前參考、審慎評估。（編輯：楊昇儒）1120302