中國積極招攬台生 教育界：須留意政策不穩定性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）中國近年積極招攬台灣高中畢業生，憑學測成績就能申請400多間高校（大學）。教育界人士分析，中國就業市場是一大吸引力，但仍要留意政策的「不穩定性」，做好功課和心理準備，再決定是否赴中。

台灣青年民主協會理事長張育萌接受中央社電訪表示，經歷「太陽花學運」的年輕世代，對中國多持保留和警惕，但對岸祭出的優待確實很多，也有人看重中國的就業市場，或是把中國當成過渡，未來再轉到其他國家讀研究所。

張育萌身邊也有幾個朋友前往中國讀書，彼此經常分享經驗，他建議有意前往中國的學子，要考慮惠台政策的「不穩定性」，政策可能說改就改。且台灣人獲取資訊的管道有限，陸委會每年都花很多力氣去提醒學生，但光靠文宣和發函，不見得能接觸到學生。

「去中國唸書不見得是壞事，但應該把風險和好處並列，及早獲得這些資訊，可能選擇會不同。」張育萌說，台灣學生往往是到中國念了2、3年，才比較完整的認識當地環境，後悔想回台灣也不容易。另外，中國的企業普遍仍把台灣人當「外人」，融入環境有一定門檻，升遷也比較慢，這些因素都須要預先考慮。

女兒在中國就讀某「雙一流名校（世界一流大學和一流學科建設）」二年級的邱姓家長接受中央社電訪指出，當初女兒在台灣考上清大、政大，但後來選擇前往中國，主要是參考了世界大學排名，並考量中國的影響力越來越大、人口眾多，未來就業市場寬廣。

邱姓家長說，女兒讀的是新聞傳播，本來他們也擔心中國相關管制較多，但女兒想鑽研的是「自媒體」，未來打算擔任幕後寫手的工作，中國這方面正在蓬勃發展。

她也坦承，中國大學確實有在教「毛主席思想」等課程，但教授多半不會強迫學生，多數人也專注在專業領域的學習。只是不入黨（指加入共產黨），確實會有一些活動、營隊、專案無法參加。

邱姓家長也提到，兩岸的學習氣氛差異很大，台灣比較多元和開放，而中國則較為競爭。她的女兒剛入學，就發現同學有人是安徽省的狀元，老師在線上隨便發出一個問題，都會有學生認真地引經據典回答，彷彿隨時都能出一篇演講般，確實須要一些時間適應。

大學問網站執行長魏佳卉觀察，赴中國求學的台生沒有因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情減少，畢竟有數十萬台商、台籍幹部在中國工作，且中國籍配偶的子女，也普遍進入升大學的階段。她分析，這些人對中國環境有一定的瞭解，甚至小時候在中國生活過一陣子，到中國讀大學的意願也較高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏佳卉表示，中國各校入學門檻不一，但近來除了「雙一流」，甚至開放到「二本」或技職。且對岸為吸引台灣學子，升學選填制度也完全比照台灣甄試的習慣，使用學測的成績，對學生來說，就只是多填一張志願卡而已。

魏佳卉認為，許多青年對政治冷感，反而更關注自身的就業發展。她以自己到各縣市演講、升學輔導的經驗，發現即便出了都會區，仍有學生、家長主動詢問赴中的管道，「這世代小孩務實到你很難想像。」整體趨勢值得教育界觀察。（編輯：陳清芳）1120302