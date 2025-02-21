台鐵漲價案自強號台北新左營單程975元 平均漲26.8%最快2月底送政院

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部費率審議委員會今天通過台鐵票價調整案，客運平均調幅26.8%，貨運每延噸公里費率則從新台幣1.17元調升至2.54元，預計最快2月底送行政院核定。

台鐵票價已經30年未調整，日前台鐵董事會通過票價調漲案，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為1.82元/公里，相較於現行費率1.46元/公里，平均調幅約26.8%。

交通部公共運輸及監理司長林福山接受媒體聯訪表示，今天費率審議委員會通過台鐵提報的票價調漲案，客運部分平均調幅約26.8%，貨運則依合理報酬率3%計算，每延噸公里從1.17元調升至2.54元。

根據台鐵提供的試算票價，台北-板橋區間車為新台幣22元，自強號34元；台北-基隆區間車62元，自強號96元，台北-新竹區間車163元，自強253元；高雄-台東區間車313元，自強號486元；台北-台中區間車323元，自強號501元。

台北-花蓮區間車375元，自強號583元；台北-台東區間車603元，自強號935元，台北-新左營區間車628元，自強號975元。

林福山指出，根據台鐵估算，與前次基本費率調整時營運成本相較，至113年止，營運成本已高漲37.96%，且因長期未調整費率，票箱收入不僅難以支應營運成本，短程旅次運價甚至較捷運、公車、公路客運等運具為低，因此考量營運成本、票價合理性乃至健全公司營運條件等因素，基本費率確有檢討必要。

林福山說，預計審議委員會下週將報交通部，最快2月底前送行政院核定。

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台鐵副總經理馮輝昇說，收到行政院核定後需要2個月的時間進行系統修正，台鐵已經做好準備，等行政院核定後就可以著手修正系統，但是否能在上半年上路，還是要依照行政院核定的日期。

林福山指出，已經請台鐵加強對外的溝通及說明，因應票價調漲，TPASS增加的成本，將會由交通部負擔。（編輯：管中維）1140221

交通部公共運輸及監理司長林福山（中）21日指出，費率審議委員會通過台鐵提報的票價調整案，客運部分平均調幅約26.8%，預計下週將報交通部，最快2月底前送行政院核定。中央社記者余曉涵攝 114年2月21日