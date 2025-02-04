公司掛牌首年虧損137.9億元 台鐵：配合政策因素

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台鐵公司於113年掛牌，首年虧損達新台幣137.9億元，是史上最高。台鐵今天發布新聞稿說明，其實有盈餘，但因配合政策因素，損益才呈現虧損。

台鐵說，113年帳面虧損是137.9億元，惟配合執行政策影響數達199.53億元，意即台鐵其實有盈餘，但因配合政策因素，損益才呈現虧損。

台鐵也說明，雖然113年度花蓮0403地震及數次颱風重創運輸本業及鐵道觀光，在台鐵全體同仁共同努力下，客運量平均每日達64.77萬人次，比去年增加7.8%，累計客運人次達2.37億。客運收入約174億元，較112年增加7.01億元。

不過，台鐵原訂定的113年客運票箱收入是185億元。

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台鐵票價30年未調整，本業雖沒賺錢，附業表現卻不差。

台鐵說，113年附屬事業營收為46.44億元，比112年增加9.3%；便當及商品收入為8.63億元，比112年增加12.8%；資產開發收入為37.81億元，比112年增加8.5%。（編輯：陳政偉）1140204