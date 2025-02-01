台鐵推平溪天燈節限定許願便當 2/3起限量開賣

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）新北市平溪天燈節將於8日登場，台鐵公司與新北市觀旅局合作，開發限定「許願便當」，結合元宵節應景食材與在地特色，將於3日至12日期間限定販售，每日限量180個。

新北市平溪天燈節曾獲選「此生必遊」經典節慶之一及評選為世界第二大夜間節慶嘉年華，將於8日至12日登場。

台鐵今天發布新聞稿指出，今年與新北市政府觀光旅遊局共同推廣「2025新北市平溪天燈節」，特別合作開發活動聯名的「許願便當」。

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台鐵說，「許願便當」特別以當季食材入菜，營造新春、元宵氣氛，其中以花雕酒的獨特香氣及口感鮮嫩多汁的醃製雞腿排，搭配肉質細緻鮮美的椒鹽魚塊作為雙主菜，配菜則選用台灣傳統過年美食雞捲片、口感紮實且Q彈的山藥來增添菜色層次感，並搭配季節時令蔬菜增加膳食纖維攝取。

台鐵指出，「許願便當」將於3日開始販售，期望為國內外旅客留下台灣經典的美味食旅記憶，旅客可以在台北、松山、南港等三處夢工場及基隆、七堵、汐止、樹林販賣台購買，每個售價為150元，每日限量180個，販售至12日止，售完為止。（編輯：李亨山）1140201