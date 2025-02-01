加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣2組作品入圍葛萊美獎 設計師期待上台喊台灣上勇
首頁 / 生活

台鐵推平溪天燈節限定許願便當 2/3起限量開賣

2025/2/1 09:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北1日電）新北市平溪天燈節將於8日登場，台鐵公司與新北市觀旅局合作，開發限定「許願便當」，結合元宵節應景食材與在地特色，將於3日至12日期間限定販售，每日限量180個。

新北市平溪天燈節曾獲選「此生必遊」經典節慶之一及評選為世界第二大夜間節慶嘉年華，將於8日至12日登場。

台鐵今天發布新聞稿指出，今年與新北市政府觀光旅遊局共同推廣「2025新北市平溪天燈節」，特別合作開發活動聯名的「許願便當」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵說，「許願便當」特別以當季食材入菜，營造新春、元宵氣氛，其中以花雕酒的獨特香氣及口感鮮嫩多汁的醃製雞腿排，搭配肉質細緻鮮美的椒鹽魚塊作為雙主菜，配菜則選用台灣傳統過年美食雞捲片、口感紮實且Q彈的山藥來增添菜色層次感，並搭配季節時令蔬菜增加膳食纖維攝取。

台鐵指出，「許願便當」將於3日開始販售，期望為國內外旅客留下台灣經典的美味食旅記憶，旅客可以在台北、松山、南港等三處夢工場及基隆、七堵、汐止、樹林販賣台購買，每個售價為150元，每日限量180個，販售至12日止，售完為止。（編輯：李亨山）1140201

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：