加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
首頁 / 生活

觀光列車「海風號」首見漸層色噴 台鐵打卡新亮點

2025/2/2 10:58（2/2 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵首次以電聯車EMU500型打造「海風號」，設計靈感源於台灣海洋，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，車體塗裝採漸層色噴。（台鐵公司提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月2日
台鐵首次以電聯車EMU500型打造「海風號」，設計靈感源於台灣海洋，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，車體塗裝採漸層色噴。（台鐵公司提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台鐵首次以電聯車EMU500型打造，以海為景色，融入地方特色、美食輕奢小旅行的「海風號」去年底上線後車票熱賣，車體塗裝採首見漸層色噴，成為推廣鐵道觀光移動打卡新亮點。

台鐵公司今天發布新聞稿表示，「海風號」屬台鐵指標性的客車翻新改造計畫，設計過程中特別慎重邀請美學專業委員及觀光列車營運商共同討論，並召開7次美學設計諮詢審議，首重強化使用者體驗，從品牌宣傳、銷售到登車，從五感體驗到列車服務的種種環節。

台鐵指出，首次以電聯車EMU500型打造的「海風號」，設計靈感源於台灣海洋，海水呈現出湛藍翠綠的色彩，將最美的海岸色彩帶入列車塗裝，透露出靜謐而優雅的氛圍。

台鐵表示，建立識別為列車初始的設計工作，包括色彩、形象與質感，而列車名稱則直接使用中文字型作為台灣品牌識別符號，車體塗裝更全新嘗試鐵道史上首見的漸層色噴，由於漸層效果不容易在每節車廂均一致，最後經過無數次打樣測試才成功，成為海風號一大亮點。

google news透過 Google News追蹤中央社

台鐵表示，「海風號」無論是配置、家具設計，到燈光、材料、質感，皆聯繫著海風的主題，從外觀延續至內部，提供遊客平穩的乘車感受，並在有限的車殼空間內優化佈設照明設備，隨天色變化改變色溫及亮度，完美呈現海風的意象。

台鐵表示，「海風號」在113年12月正式上線，除了車票熱賣外，全新美學設計風格的列車編組，成為台灣推廣鐵道觀光移動打卡新亮點，為台鐵美學奠定新階段的里程碑。（編輯：蕭博文）1140202

#台鐵
#海風號
#觀光列車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

69
更多編輯台推薦新聞：