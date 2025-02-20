賴總統出席哈利法克斯論壇 提打造非紅供應鏈3呼籲

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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天出席哈利法克斯台北論壇，談到面對複雜的國際情勢，提出3項呼籲，包括「威權主義越集結，民主陣營應該要越團結」、共同打造全球「非紅供應鏈」，以及「團結，重現和平的曙光」。

總統下午出席2025「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式以全英語致詞表示，「哈利法克斯國際安全論壇」，每年在加拿大舉行的年會，是全世界愛好自由國家重要的集會場域。

影片來源：中央社

他感謝會長范普拉（Peter van Praagh）和「哈利法克斯國際安全論壇」，大力支持台灣，從2018年開始，每年都邀請台灣參與，除了去年邀請前總統蔡英文發表演說，今年更選擇台灣，作為首次在北美以外舉辦論壇的地點。

他說，如同范普拉說過：「儘管眼前的安全挑戰大得無法由任何單一國家解決，但當全球民主國家攜手合作時，沒有任何挑戰是無法應對的」，今天，世界各國的領袖和專家，不遠千里來到台灣齊聚一堂，除了代表對台灣的重視和支持，也展現民主國家的團結合作，決心共同因應各項挑戰。

總統稱讚與會者都是「自由的捍衛者」（defenders of freedom），對此表達感謝與敬佩。他說，當前，俄烏戰爭仍在進行，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家，持續集結，加上中國以低價傾銷衝擊各國經濟，全球無論是經濟秩序，或是民主自由、和平穩定，都受到嚴重的挑戰。

總統表示，台灣身處第一島鏈的關鍵位置，直接面對威權主義的威脅，無畏無懼堅定地守護國家主權，維持民主自由的生活方式，捍衛台海和平穩定。

他並說，台灣懷抱和平的理想，但對和平沒有幻想。將會秉持「和平靠實力」的精神，透過具體的行動，打造更強大的台灣，也壯大民主自由陣營。誠摯感謝國際社會持續關注台海議題。

總統表示，近來美國總統川普與日本首相石破茂，發表的美日領袖聯合聲明，也展現對台海和平穩定，以及對台灣參與國際事務的堅定支持。

面對複雜的國際情勢，他呼籲國際社會：第一，威權主義越集結，民主陣營應該要越團結。他表示，就在幾天前，美國、日本、韓國外長首度會晤，共同強調維護台海和平穩定的重要性，並且表達，將並肩反對任何破壞民主制度、經濟獨立和全球安全穩定的行為。對此，台灣也將持續貢獻己力。

總統說，近期他宣布要優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上。去年在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」，凝聚政府和民間的力量，提升國防、民生、災防、民主4大韌性。也將與民主陣營深化戰略夥伴關係，增進彼此的防衛韌性，共同發揮嚇阻力量，達成世界和平的目標。

第2，共同打造全球「非紅供應鏈」。總統說，民主陣營要能夠有效嚇阻威權主義的擴張，必須有強大的科技實力，作為國防的骨幹，並且促進產業發展，提升經濟韌性。

他提到，面對中國主導的「紅色供應鏈」、低價傾銷的衝擊，台灣有能力也願意跟民主陣營團結合作，共同維持民主夥伴的科技優勢，一起打造堅韌的「非紅供應鏈」。

總統說，身為半導體大國，台灣更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主夥伴，共同建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。

他說，今日台灣半導體產業的成就，是源自於台灣人共同的努力。50年以來，產官學研各界共同克服各項挑戰，才讓台灣的半導體產業領先全球。

總統表示，希望以台灣為基地，串聯民主夥伴的力量，讓彼此在半導體產業鏈中，都能夠扮演適合的角色，發展各自的強項，深化互利互補的科技合作，除了符合台灣和各國共同的經濟利益，更有助於提升嚇阻力量，維護全球安全。

第3，團結重現和平的曙光。總統說，中國對台灣的文攻武嚇從不間斷。去年，中國多次對台海發動大規模軍事演習，不斷提升灰色地帶侵擾，已經對印太地區的和平與穩定，構成嚴重的威脅。

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總統表示，身為國際社會負責任的一員，台灣會維持台海現狀。不會主動挑起衝突，也願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開對話，致力於維護台海和平穩定。

他指出，如同這次論壇的議程所揭示的，民主與自由，不僅可以創造機會，更可以帶來韌性、正義、夥伴及安全。台灣將繼續與民主國家一起開創更美好的新時代。（編輯：蘇志宗）1140220