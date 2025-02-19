賴清德：國際情勢快速變化 台灣是棋手不是棋子

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（中央社記者葉素萍台北19日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會重申國家安全高層會議三大工作目標，他並說，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，台灣基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，他14日在總統府召開國家安全高層會議，討論政府如何在國內外種種挑戰中，確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保台灣持續進步發展，在會議後，他也和國人報告三大工作目標。

賴清德重申，第一，將堅定推動國防改革，也會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標；第二，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的重大危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，要防制一切漏洞；第三，持續推動「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，和友盟國家發展利益共享的關係，合力打造全球民主供應鏈。

另外，與會人士轉述，民進黨立委王定宇在中常會提到，他與美國前白宮副國安顧問博明會談，同場還有國民黨立委徐巧芯、立法院長韓國瑜；王定宇說，他在會議中提到，立院刪凍國防預算是向國際與美國釋放負面訊號，讓國際認為台灣是否偏向另外一邊；美方也表達憂慮。

與會人士轉述，賴清德回應王定宇說，這是為何要堅定推動國防改革，讓國防預算達到GDP 3%以上，希望向國際社會展現國家自我防衛的決心。

賴清德認為，以全球的角度來看，現在的台灣在國際產業發展是相當關鍵的位置，所以要更有信心；同時，台灣與愛好自由的人們站在一起，面對極權威脅的第一線，承擔起自由捍衛者的角色。

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賴清德說，台灣能在國際社會上站穩腳步，是全體國人團結一致、共同努力的成果，未來要持續強化這些優勢，期盼朝野政黨能夠攜手同心，為台灣開啟下一個黃金時代。

他表示，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，台灣基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道。同時發揮良善的力量，為國際社會貢獻心力。（編輯：張均懋）1140219