總統感謝安倍晉三倡議自由開放印太 石破茂落實理念

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統賴清德今天接見已故日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠表示，感謝安倍晉三率先倡議「自由開放的印度－太平洋」願景，對國際情勢及台灣安全都產生深遠影響，也感謝日本首相石破茂在美日峰會後重申台海和平穩定的重要性，且支持台灣的國際參與，進一步落實安倍晉三的理念。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、立委郭國文等人陪同下在總統府接見已故日本前首相安倍晉三妻子安倍昭惠。

總統致詞表示，昨天首屆哈利法克斯台北論壇（HFX Taipei）登場，他和安倍昭惠一起參加開幕式，安倍昭惠上午也在論壇當中發表了專題演講，為全球安全以及民主發展提供寶貴的意見，他要感謝安倍昭惠特別來台共襄盛舉，展現對台灣的強力支持。

他說，很懷念安倍晉三，更感謝安倍晉三率先倡議自由開放的印度太平洋願景，呼籲國際社會關注台海以及印太和平穩定，如今這些主張已經成為全球民主國家共同的戰略目標，並且對國際情勢和台灣安全產生深遠的影響。這些都是安倍前首相對台海、印太的重大貢獻。

另外，總統表示，感謝日本首相石破茂近日與美國總統川普舉行峰會後共同重申台海和平穩定的重要性，並且反對以武力或脅迫片面改變現狀，也支持台灣的國際參與。安倍晉三的理念也得到現任首相石破茂進一步的落實。

總統並說，非常感謝安倍晉三對台灣的情誼，也謝謝安倍昭惠繼承安倍晉三的理念，為區域和平與繁榮帶來溫柔而堅定的力量，並在許多公開場合呼籲各方持續關注台海和平，尤其是去年12月，安倍昭惠應川普伉儷邀請訪美時，針對台海議題為台灣發聲，讓台灣非常感動。

總統表示，面對威權國家持續擴張，台灣將和日本、美國以及歐盟等理念相近國家繼續攜手合作，共同為全球及區域的和平與繁榮做出貢獻，他特別期待在安倍昭惠的努力之下，區域的和平穩定能夠得到進一步的進展。

總統說，安倍昭惠明天將與前總統李登輝的女兒、李登輝基金會董事長李安妮見面，李登輝與安倍晉三都是畢生致力於推動台日關係的政治家，他將繼承李登輝與安倍晉三的理念和精神，守護自由民主價值，深化台日友好關係。

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安倍昭惠致詞時對於賴總統在百忙中撥冗接見，表達由衷感謝。對於賴總統擔任副總統時，安倍晉三逝世，當時的賴副總統特地到安倍晉三的個人住宅哀悼致意，總統的深情厚誼，溫馨慰問及關懷，她一輩子不會忘懷。

安倍昭惠說，她感受到台日關係的緊密美好，也將秉持安倍晉三的遺志，全力促進台日關係更上層樓。（編輯：楊蘭軒）1140221