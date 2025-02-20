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首屆台加印太區域安全論壇 林佳龍促民主夥伴團結

2025/2/20 11:47（2/20 11:56 更新）
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首屆「台加印太區域安全論壇」18日舉行開幕式，外交部長林佳龍出席致詞表示，威權擴張主義已威脅到全球和平與繁榮，民主國家強化彼此的夥伴關係更顯重要。（外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年2月20日
首屆「台加印太區域安全論壇」18日舉行開幕式，外交部長林佳龍出席致詞表示，威權擴張主義已威脅到全球和平與繁榮，民主國家強化彼此的夥伴關係更顯重要。（外交部提供） 中央社記者楊堯茹傳真 114年2月20日
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（中央社記者楊堯茹台北20日電）外交部長林佳龍出席首屆「台加印太區域安全論壇」開幕式，他致詞時表示，威權擴張主義已威脅全球和平與繁榮，以及以規則為基礎的國際秩序，民主國家強化彼此的夥伴關係更顯重要。

外交部上午發布新聞稿指出，首屆「台加印太區域安全論壇」18日舉行開幕式，邀請來自加拿大、日本、韓國、菲律賓及新加坡的專家學者來台，外交部長林佳龍、加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）以及台灣大學副校長丁詩同等出席致詞。

林佳龍表示，近年來威權擴張主義已威脅全球的和平與繁榮，以及以規則為基礎的國際秩序，民主國家強化彼此的夥伴關係更顯重要。近來加拿大派遣軍艦航經台海，以及美日韓三國外長在慕尼黑安全會議場邊發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，均展現理念相近國家以具體行動維護自由、開放與安全的印太區域的堅定承諾。

林佳龍強調，在世界各國著重於建立供應鏈韌性的趨勢下，外交部將以「總合外交」策略實踐總統賴清德的「價值外交」理念，探索與所有理念相近夥伴合作的契機，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

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此外，林佳龍與加拿大駐台代表倪傑民都強調，期盼此一論壇未來可持續辦理，成為台加學術交流與對話的重要平台。

外交部表示，外交部、加拿大駐台北貿易辦事處、台灣大學、加拿大亞太基金會（APFC）及加拿大卡加利大學共同舉辦「台加印太區域安全論壇」，以增進台加與印太區域理念相近國家的學術交流與互動，並強化區域內民主國家對台海及印太區域安全議題的認識與瞭解。（編輯：蘇志宗）1140220

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