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台鐵票價擬調漲26.8% 交通部：有機會上半年上路

2025/2/5 18:00（2/5 18:34 更新）
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台鐵票價30年未調整，台鐵5日指出，董事會通過票價調漲案，最低平均票價調幅是26.8%，若以北高自強號為例，將從新台幣824元漲至975元。圖為民眾在台北車站月台候車。中央社記者吳家昇攝 114年2月5日
台鐵票價30年未調整，台鐵5日指出，董事會通過票價調漲案，最低平均票價調幅是26.8%，若以北高自強號為例，將從新台幣824元漲至975元。圖為民眾在台北車站月台候車。中央社記者吳家昇攝 114年2月5日
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（中央社記者余曉涵台北5日電）台鐵董事會今天審議通過票價調漲案，最低平均票價調幅是26.8%，北高自強號估漲至新台幣975元。交通部長陳世凱說，這個月就會啟動費率審議委員會，新票價有機會在上半年上路。

台鐵公司於民國113年元旦掛牌，成立公司第1年的虧損就達新台幣137.9億元，其中本業就虧了約101億元，票價過低是其中一項因素。

台鐵票價30年未調整，台鐵董事會今天通過票價調整方案，最低平均票價調幅是26.8%，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多，長途漲較少。

若以北高自強號為例，將從824元漲至975元；台北到板橋區間車票價估計漲為22元，自強號漲至34元；台中到台北的自強號等對號列車票價將從375元漲至501元；台北到花蓮區間車可從283元漲至375元，自強號可從440元漲至583元等。

陳世凱說，尊重台鐵公司治理，這次台鐵票價調漲有納入票價提升、提升未來服務品質跟旅客安全、對通勤族沒有影響等，對於通勤族跟台鐵常客優惠的影響相對較小。

陳世凱指出，至於會增加多少補貼，目前還沒有估算，且增加部分不會在TPASS的預算裡。

台鐵票價調漲經董事會通過後，還要送交通部費率審議委員會審查，之後還要報行政院核定。

陳世凱說，這個月就會啟動費率審議委員會，新票價有機會在上半年上路，但確切時間因為還要報行政院核定，因此還要再確認。

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至於高鐵票價是否會調漲，陳世凱說，高鐵公司目前沒有向交通部提出票價調漲問題。

台鐵指出，未來行政院核定的新票價涉及系統修改，新票價原來依規定需公告1個月，因系統修改則需2個月的時間，再頒布上路日期。（編輯：李亨山）1140205

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