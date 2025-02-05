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台鐵票價與貨運價調漲 估117年轉虧為盈

2025/2/5 19:53（2/5 20:31 更新）
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台鐵副總經理劉雙火（中）、營業處長陳榮彬（左）、營業處副處長李宗陽（右）5日舉行記者會宣布，台鐵董事會通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，預估117年會計帳可轉虧為盈。中央社記者余曉涵攝 114年2月5日
台鐵副總經理劉雙火（中）、營業處長陳榮彬（左）、營業處副處長李宗陽（右）5日舉行記者會宣布，台鐵董事會通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%，預估117年會計帳可轉虧為盈。中央社記者余曉涵攝 114年2月5日
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（中央社記者余曉涵台北5日電）台鐵董事會今天通過票價調漲方案，平均漲幅26.8%。台鐵副總經理劉雙火今天說，貨運運價也會跟著調漲，調幅117%，整體收入在票價調整1年後可增加新台幣54.73億元，預估117年轉虧為盈。

台鐵董事會今天審議通過台鐵票價調漲案，最低平均票價調幅是26.8%，北高自強號將漲至新台幣975元，交通部長陳世凱說最快上半年就可以調整台鐵票價。

劉雙火今天在例行記者會中表示，調整票價1年後，預估客運收入會增加47.15億元，貨運方面估計調漲117%，收入可增加7.58億元，整體可增加54.73億元，盈餘預計為7.38億元，現金流將可轉正。

劉雙火指出，會計帳方面，還會虧損54.46億元，還需要靠附業經營及資產開發努力，預計117年可轉虧為盈。

根據立法院計算公式規定，台鐵票價需要2年檢討1次，劉雙火說，因此票價核定後最快2年，也就是116年將會再度討論是否要調漲票價。

劉雙火指出，定期票方面，將會按照最新票價調整，但觀光列車票價、以及行李、包裹等托運費用目前沒有調漲計畫。

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劉雙火指出，每天的旅客人次約64萬人次，其中約有13.58萬人次使用TPASS，因此將會增加2.8億元左右的補貼費用。

劉雙火強調，票價調漲都有經過分析，因此評估不會流失客群，短途旅客預估有2%到3%的成長。（編輯：李亨山）1140205

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台鐵票價30年未調整，台鐵董事會5日通過票價調整方案，最低平均票價調幅是26.8%，採遞遠遞減票價策略，營業處長陳榮彬（圖）指出，短途有TPASS的民眾不會受影響。中央社記者余曉涵攝 114年2月5日
台鐵票價30年未調整，台鐵董事會5日通過票價調整方案，最低平均票價調幅是26.8%，採遞遠遞減票價策略，營業處長陳榮彬（圖）指出，短途有TPASS的民眾不會受影響。中央社記者余曉涵攝 114年2月5日
劉雙火
票價調漲案朝3方向規畫 台鐵：投報率估3%以下
陳世凱
台鐵票價擬調漲26.8% 交通部：有機會上半年上路春節疏運 國道客運享6折、台中台北加開自強號
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