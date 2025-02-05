台鐵提平均票價調幅不低於26.8% 年增40多億收入

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台鐵票價30年未調整，台鐵將提出投資報酬率不低於0.36%的漲價案，計算平均票價調幅26.8%，可望年增40多億收入，各路線有多個調漲建議案，今天下午董事會將討論。

台鐵公司於民國113年元旦掛牌，成立公司第1年的虧損就達新台幣137.9億元，其中本業就虧了約101億元，票價過低是其中一項因素。

目前立法院核定的台鐵票價公式，合理投資報酬率是3%到5%；不過台鐵上一次調漲票價是在84年，因已30年未調整，若依3%到5%的投報率計算，漲幅會過高，對民眾衝擊太大。

根據台鐵營運部門試算，投報率不應低於0.36%，最低平均票價調幅是26.8%，避免本業虧損持續擴大。

至於短、中、長途路線的票價調幅，台鐵提出多個方案，將交由下午董事會討論，在平均調幅為26.8%情況下，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多，長途漲較少。

不過，先前也有董事認為0.36%投報率太低，台鐵表示，如果董事會認為投報率有必要調高，平均票價調幅也會跟著調整。

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台鐵票價調漲若經董事會通過後，要送交通部費率審議委員會審查，費率委員會委員多半是外聘學者，台鐵表示，董事會通過的票價調漲案，到了費率審議委員會也可能再調整，之後還要報行政院，行政院核定後才算數。

台鐵指出，行政院核定的新票價涉及系統修改，要先公告1個月才會實施，新票價真正上路時間，目前無法確定。（編輯：張雅淨）1140205