台鐵從業人員甄試開放報名 預計招募699人起薪3.6萬

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台鐵今天宣布第2次從業人員甄試即日起到明天開放民眾報名，預計招募699名助理工程師等職位，高中（職）以上畢業人員即可報考，起薪新台幣3.6萬至4.3萬元。

台鐵發布新聞稿表示，為因應組織轉型及補充基層人力，台鐵預計招募699名加入鐵路運輸事業行列，高中（職）以上畢業人員即可報考，起薪至少3萬6000元至4萬3000元，且享有休假補助費、考核/績效獎金、員工及眷屬乘車優待、三節禮金、學位/語言進修補助、台鐵便當/商品優惠等多項福利。

台鐵表示，甄試簡章已公告於台鐵官網人員招募頁面，採線上報名方式辦理，報名期間到明天為止，預計2月9日舉辦體能測驗，2月23日舉辦筆試，口試時間預計在3月30日，4月11日放榜。

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台鐵指出，職缺包含助理工程師、助理管理師55名，甄試類科包含土木工程、建築工程、消防工程、機械、電機、職安管理、運務、企劃研析、材料管理、資訊、會計、事務管理及人力資源等13項；技術員、事務員、站務員114名，甄試類科包含土木工程、建築工程、消防工程、都市計畫、機械、電機、職安管理、職安護理、品保稽核、資訊、企劃研析、事務管理、地政管理、人力資源及運務等15項。

助理技術員、助理事務員、助理站務員389名，甄試類科包含土木工程、建築工程、電務、電力、機械、電機、運務、材料管理、資訊及事務管理等10項；服務員141名，甄試類科包含運務、土木工程、建築工程、電務、電力、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務及養路工程等12項。（編輯：張雅淨）1140106