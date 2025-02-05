台鐵提平均票價漲幅不低於26.8% 北高自強號估975元

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台鐵票價30年未調整，台鐵公司預計今天下午董事會將提出調漲案，平均票價調幅為26.8%，以北高自強號為例，將從新台幣824元漲至975元，不過仍待下午董事會討論。

根據目前立法院核定的台鐵票價公式，合理投資報酬率是3%到5%；不過台鐵上一次調漲票價是在民國84年，因已30年未調整，若依3%到5%投報率計算，漲幅會過高，對民眾衝擊太大，根據台鐵營運部門試算，投報率不應低於0.36%，最低平均票價調幅是26.8%。

短、中、長途路線的票價調幅，台鐵提出多個方案，交由下午董事會討論，在平均調幅為26.8%情況下，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多，長途漲較少。

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若以北高自強號為例，將從824元漲至975元；台北到板橋區間車票價估計將漲為22元，自強號漲至34元；台中到台北的自強號等對號列車票價將從375元漲至501元；台北到花蓮區間車可從283元漲至375元，自強號可從440元漲至583元等。

台鐵董事長杜微接受媒體訪問表示，票價調漲以董事會討論為主，票價調整會朝短途民眾可接受、中途要有競爭力、長途客源不流失等3方向規劃，如果下午有核定票價調漲方案，將會對外說明。（編輯：張雅淨）1140205