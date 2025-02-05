台鐵票價平均漲幅26.8% TPASS通勤族不受影響

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台鐵董事會今天通過票價調漲案，平均漲幅26.8%，台鐵今天說，因持續推廣TPASS政策等，短程通勤、通學旅客將不受影響；中長程因實施遞遠遞減訂價制度，使票價也較高鐵及國道客運便宜。

台鐵公司於民國113年元旦掛牌，成立公司第1年的虧損就達新台幣137.9億元，其中本業就虧了約101億元，票價過低是其中一項因素。

台鐵票價30年未調整，台鐵董事會今天通過票價調整方案，最低平均票價調幅是26.8%，採遞遠遞減票價策略，也就是短途漲較多，長途漲較少。

台鐵今天晚間發布新聞稿表示，董事會通過票價調漲案，將報交通部費率委員會審議。

台鐵指出，票價自民國84年調整後，迄今已近30年未調整，期間物價指數上漲60.3%，票價收入難以支應營運成本，造成經營困難，亟需合理反映改善，今天票價調整案獲董事會支持通過，後續將依程序報請主管機關審議。

台鐵表示，配合票價合理化方案實施後，台鐵將持續加速推動安全管理系統，確保營運安全，同時提升各項旅客服務，建立公司永續經營良好基礎。

台鐵說，運價率是依據立法院核准鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為1.82元/公里，相較於現行費率1.46元/公里，平均調幅約26.8%。

根據台鐵提供的試算票價，台北-板橋區間車為新台幣22元，自強號34元；台北-基隆區間車62元，自強號96元，台北-新竹區間車163元，自強253元；高雄-台東區間車313元，自強號486元；台北-台中區間車323元，自強號501元。

台北-花蓮區間車375元，自強號583元；台北-台東區間車603元，自強號935元，台北-新左營區間車628元，自強號975元。

台鐵指出，考量短途票價合理可接受，降低對中長程票價影響，提出相對應調整機制，包括持續推動TPASS、常客優惠、電子定期票及遞遠遞減訂價制度，並試算各區段、車種票價。

台鐵強調，試算後短程區間仍較捷運、市區公車便宜，且因持續推廣TPASS政策及電子定期票措施，短程通勤、通學旅客將不受影響；中長程因實施遞遠遞減訂價制度，使票價也較高鐵及國道客運便宜，台鐵仍為旅客高CP值運具選擇。

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台鐵指出，未來將持續投入新車隊，總數將達1307輛，充分增加運能，方便旅客訂票搭乘，另外將接續啟用新觀光車隊，推動軌道觀光。

台鐵指出，各場站亦將更新列車資訊系統（TIDS）及新型閘門系統，優化無障礙設施及指標系統，便利旅客乘車，提升準點率，並配合花東雙軌、田中支線、台南地下化、嘉義高架化、桃園地下化、斗六高架化、彰化高架化、宜蘭高架化及車站風貌改善等計畫，均已擬妥軟硬體強化措施。（編輯：李亨山）1140205