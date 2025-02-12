羅浮宮為蒙娜麗莎設600坪專屬展廳 藝術界批無法改善參觀品質

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（中央社記者李若韻巴黎11日專電）羅浮宮鎮館之寶「蒙娜麗莎」在法國總統馬克宏日前宣布的「羅浮宮新文藝復興計畫」下，將於2031年獨立移至高達600坪的專屬新展廳。藝術界質疑未來的參觀品質，媒體評論羅浮宮的博物館教育責任。

「蒙娜麗莎」（La Joconde）是達文西於17世紀繪製在薄木板上的油畫，畫作本體僅83公分×65公分。它幾乎成為每位遊客造訪羅浮宮的首要目標。

羅浮宮每年有近900萬名參觀者，近8成是為了欣賞「蒙娜麗莎」，平均每天有2萬多名觀眾擠在「蒙娜麗莎」所處的眾國廳（Salle des États）。

根據法國藝術雜誌Beaux Arts報導，參觀者需在保全人員與警戒線的監督下，保持6公尺的距離欣賞「蒙娜麗莎」，並且只能透過安全玻璃觀看。每人平均僅有33秒的時間欣賞、拍攝、與畫作自拍。這種擁擠且受限的參觀體驗，使得「蒙娜麗莎」在2024年被優惠網站CouponBirds評為「世界上最令人失望的傑作」。

羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）自2021年上任以來，認為「蒙娜麗莎」的展示方式是錯誤的，它不應該是一個觀光景點，而是一件需要被解釋的作品。在她寫給文化部長達提（Rachida Dati）的機密備忘錄於1月13日在巴黎人報（Le Parisien）曝光後，「蒙娜麗莎」是否該獨立展出比起改善羅浮宮內的陳舊設施，更引起社會聲量。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即於1月28日在「蒙娜麗莎」前召開記者會，宣布啟動「羅浮宮新文藝復興計畫」（Louvre Nouvelle Renaissance），確定將開闢金字塔入口後方的方形中廳（Cour Carrée）地下空間，打造「蒙娜麗莎」的專屬展間。

同時於羅浮宮東立面佩羅柱廊（Colonnade Perrault）前的羅浮宮廣場，建造全新的「蒙娜麗莎」專屬入口，預計2025年廣邀各界設計，2026年選出優勝者，2031年前完工。

戴卡赫在2月7日向「巴黎人報」公開更多細節，新展廳面積高達2000平方公尺（約600坪），是現在「蒙娜麗莎」所在的眾國廳3倍大。

戴卡赫說：「未來的『蒙娜麗莎』將不會像現在被眾多義大利畫作包圍，也不會只有兩面簡單的告示牌，而是利用空間設計來敘述這幅畫的起源、當年弗朗西斯一世（François Ier）如何收購它、達文西的生平、和因為1911年的失竊事件使它成為神話的原因」。

「羅浮宮新文藝復興計畫」預計耗資8億歐元（約新台幣272億元），其中，法國文化部僅撥款1000萬歐元，其餘由羅浮宮自負盈虧，從自有資源、門票銷售、贊助等方式籌措資金，引發藝術界與媒體的批評。

著有一書「觀看『蒙娜麗莎』—博物館學視角」的博物館學家麥海斯（François Mairesse）向藝術雜誌Beaux Arts表示，隔離「蒙娜麗莎」並不代表能讓觀眾擁有更舒適的參觀體驗，因為羅浮宮始終必須回應經濟上的迫切需要，而未來的參觀人數只會更多。麥海斯認為館長戴卡赫只是想藉此在歷史上留名。

網站「給所有人的羅浮宮」創辦人奧斯格諾夫（Bernard Hasquenoph）則向藝術雜誌Beaux Arts強調，唯有在指定時間內限制參觀人數，才能改善參觀品質。例如「蒙娜麗莎」曾在1974年在東京國立博物館展出，當時甚至在地面安裝會移動的輸送帶來管控流量。

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解放報（Libération）則評論馬克宏總是能抓住熱門議題，不顧法國正飽受預算危機之苦，像過去拯救聖母院那樣，將「羅浮宮新文藝復興計畫」成為拯救自己聲譽的新計畫。

世界報（Le Monde）則以博物館應具有的教育責任，向戴卡赫詢問「新文藝復興計畫」是否會將「蒙娜麗莎」過度神話？戴卡赫回應：「神話已經存在！如果觀眾認為必須透過自拍來擁有作品，我們也必須接受。我們需要與21世紀的觀眾交流，傾聽他們的心聲，而不是瞧不起他們。我們是來提供理解的鑰匙，而不是來評判觀眾。羅浮宮必須對每個人說話。」（編輯：韋樞）1140212