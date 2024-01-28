巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭抗議人士潑湯汁

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）法新社記者目擊，兩名抗議人士今天在法國羅浮宮博物館，朝受防彈玻璃保護的鎮館之寶「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）畫像潑灑湯汁。

法新社影音記者報導，在法國首都巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum），有兩名女子將紅橙色湯汁潑向「蒙娜麗莎」畫像，事發時群眾發出陣陣驚呼。

這兩名女子站在畫像前輪流說道：「什麼比較重要？是藝術，還是獲得健康和永續飲食的權利。」

她們還說：「你們的農業體系生病了。我們的農民正在工作中死去。」

這兩名女子示威的時機，適逢法國農民連日抗議要求改善工資、稅收和法規之際。

在此之前，氣候活動人士也曾對其它世界著名畫作採取一系列類似行動，要求祭出更多措施，逐步淘汰化石燃料並保護地球。

這不是「蒙娜麗莎」畫像首度遇襲。2022年5月，一名36歲男子曾向「蒙娜麗莎」畫像投擲奶油蛋糕，所幸畫作上還有一層防護玻璃，所以沒有受到任何損傷。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1130128