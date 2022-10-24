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抗議人士宣揚環保 莫內名畫乾草堆遭潑馬鈴薯泥[影]

2022/10/24 10:00（10/24 10:36 更新）
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（中央社柏林23日綜合外電報導）環保人士今天在德國一座博物館內，對一幅價值1億1100萬美元的莫內名畫潑灑馬鈴薯泥，而數天前才發生環保團體抗議人士朝荷蘭名畫家梵谷畫作「向日葵」扔擲番茄汁。

法新社報導，環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）在推特（Twitter）發布影片並寫道：「如果朝畫作潑灑馬鈴薯泥或番茄汁，才能讓社會記住化石燃料正在殺死我們所有人：你們將如願以償！」

莫內（Claude Monet）的代表作之一「乾草堆」（Les Meules）在波茨坦（Potsdam）的巴貝里尼博物館（Museum Barberini）展出，是億萬富翁普萊特納（Hasso Plattner）收藏的一部分，永久出借給博物館。

這幅畫在2019年一次拍賣中以1億1100萬美元（新台幣35億元）的價格售出，創下莫內畫作拍賣價格的最高紀錄。

兩名抗議人士身穿黑色上衣和橘色背心，朝畫作潑灑馬鈴薯泥，然後蹲在畫前，將各自的一隻手黏在牆上。

其中一名抗議人士說：「畫作沾上馬鈴薯泥你們才願意聽我們的訴求嗎？如果我們不得不為食物而戰，這幅畫將一文不值。」

警方表示，兩人均已被拘留，並以財產損壞和非法侵入罪名正在接受調查。

館方表示，這幅畫受到玻璃保護，且專家評估它沒有受到任何損壞，將於26日重新展出。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111024

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