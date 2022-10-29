世界名畫頻遇襲 藝術界喊話環保團體別再攻擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎29日綜合外電報導）藝術界抨擊近來環保人士屢屢攻擊世界名畫，稱這麼做只會「適得其反」，而且這種故意破壞的行徑相當危險。

法新社訪問多家法國與英國知名博物館，包括法國羅浮宮（Louvre），以及倫敦的國家美術館（National Gallery）與泰特美術館（Tate），館方大多對這個議題保持低調，但也有人呼籲採取更強力的保護措施來防止這些行為。

荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）在聲明中說，「藝術品本身毫無防備，我們強力譴責試圖損害它們的行為，無論出於哪種理由」。

氣候變遷運動抗議人士本週就是在莫瑞泰斯皇家美術館，襲擊荷蘭巨匠韋梅爾（Johannes Vermeer）名作「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）。

當時有兩人將自己黏在畫作，其中一人將自己的頭部黏於畫上，另一人將自己的手黏在畫旁的綠牆，還有第3人扔擲濃稠的紅色物質。所幸畫作有玻璃保護並未受損，並於昨天重新開放大眾觀賞。

發布於社群網路的影片可看到，這些環保倡議人士身穿寫有「攔住石油」（Just Stop Oil）的T恤，其中一人高喊「你們感覺如何，連這幅畫都有玻璃保護…但是我們孩子的未來沒有保護」。

環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括在倫敦的國家美術館把番茄汁潑向荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。

巴貝里尼博物館館長韋斯特海德（Ortrud Westheider）表示，近來的攻擊顯示，「保護藝術品免受倡議人士攻擊的國際維安標準還不足」。

德國博物館協會（DMB）和哈索．普拉特納基金會（Hasso Plattner Foundation）安全專家普拉斯（Remigiusz Plath）指出，一連串藝術品遇襲事件「顯然是一種升級的過程」。

他說，「有許多應對方式，當然所有博物館都必須考慮加強安全措施，這些措施過去在德國和歐洲的博物館很不常見，或許只有美國這麼做」。

防範方式可能包括完全禁止手提包和夾克入場，以及進行維安搜身。

他還說，「環境災害和氣候危機當然很令我們關切…但我們絕對不能容忍破壞行為」。

倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）總監韓特（Tristram Hunt）關切「抗議人士的虛無言論」，「他們認為當前面臨危機，沒有藝術存在的餘地。我不同意」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111029