更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
農遊券新一波開搶 即起至12/25買600送600限量9萬份
首頁 / 國際

環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑

2022/11/3 20:40（11/3 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣候抗議人士10月27日攻擊館內展覽的荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」。（圖取自twitter.com/DreigingNL2）
氣候抗議人士10月27日攻擊館內展覽的荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」。（圖取自twitter.com/DreigingNL2）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海牙2日綜合外電報導）荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」上月成了3名氣候環保抗議人士的攻擊目標。荷蘭國家通訊社（ANP）報導，荷蘭法院昨天判其中2人有期徒刑2個月，其中一人緩刑。另一抗議人士將在4日出庭。

法新社報導，這3名氣候抗議人士年40來歲，來自鄰國比利時。3人上週攻擊莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）典藏的韋梅爾（Johannes Vermeer）1665年畫作「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring），希望藉此喚醒大眾關心地球的未來。

其中2人將自己黏在韋梅爾的畫作和畫旁的牆上，另一人則將罐頭內似乎是蕃茄醬的東西灑向畫作。

莫瑞泰斯皇家美術館表示，在玻璃保護下的畫作未受損，並在翌日恢復展出。

荷蘭國家通訊社報導，海牙的法院表示，畫框和畫旁的牆壁受到損害，不少人認為這項舉動令人「震驚」。

報導中引述一名法官表示：「大家可以想像這類畫作的脆弱性，一旦有個閃失，畫作可能就不保。」

檢察官指出：「掛在牆上展覽的畫作是給大家欣賞的藝術品，卻被自認他們的訊息優於其他一切的被告弄髒。」

檢方原本求處這3名抗議人士4個月徒刑，其中兩人緩刑，但法官說，她不希望她的判決影響人們示威的意願。

這3名抗議人士，2人被控破壞畫作和公開暴力行為罪名，依速審審判出庭受審。另一名不同意依速審審判出庭的抗議人士，則將在4日出庭。

這3人都是氣候環保團體「攔住石油比利時」（Just Stop Oil Belgium）的成員，這個團體並不是英國「攔住石油」（Just Stop Oil）的分支。

Just Stop Oil Belgium稱這項判決很「諷刺」。他們在電郵中說：「非暴力反對大規模屠殺地球生命的氣候抗議人士受到譴責，這不是很諷刺嗎？」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111103

延伸閱讀
德國環保人士黏在恐龍骨架下抗議 巴黎奧塞博物館也傳畫作遇襲反石油環保人士又行動 朝英王蠟像臉上砸蛋糕抗議人士宣揚環保 莫內名畫乾草堆遭潑馬鈴薯泥
韋梅爾
世界名畫頻遇襲 藝術界喊話環保團體別再攻擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族