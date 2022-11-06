更多編輯台推薦新聞：
太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名
運動

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
環保人士攻擊美術品抗議
新聞專題
環保人士攻擊美術品抗議1/8
首頁 / 國際

西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士將手黏在外框抗議 [影]

2022/11/6 10:00（11/6 10:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2名氣候行動主義者5日各將一隻手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅的2幅畫作外框上，抗議人類在面對全球暖化上毫無作為。（FuturoVegetal via 路透社）
2名氣候行動主義者5日各將一隻手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅的2幅畫作外框上，抗議人類在面對全球暖化上毫無作為。（FuturoVegetal via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里5日綜合外電報導）2名氣候行動主義者今天各將一隻手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）於馬德里展出的2幅畫作外框上，抗議人類在面對全球暖化上毫無作為。

法新社報導，警方表示，這起發生在西班牙普拉多博物館（Prado Museum）的抗議事件並未損及這兩幅畫作，不過抗議人士在兩幅畫中間的牆壁上漆下+1.5℃字樣，隨後遭到拘押。

聯合國上週警告，全球目前的作為力道仍遠遠不夠，無法依巴黎協定要求的，將全球平均氣溫升幅限縮在工業革命前水準的攝氏1.5度以內。

氣候行動主義組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）上傳的網路影片顯示，2名行動主義者各自將一隻手黏在畫框上，引發博物館保全介入處理。

這個組織指出，這2幅畫作分別是「裸體的瑪哈」（The Naked Maja）和「穿衣的瑪哈」（The Clothed Maja）。

「反抗滅絕」指出，這起行動是要抗議全球升溫現象，說氣溫節節高升「將引發氣候不穩定、對整個地球造成嚴重後果」。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）即將在埃及登場，氣候行動主義組織近幾週來在各地發動一連串類似的抗議行動。

普拉多博物館館方表示，這2幅創作於18和19世紀交界的作品並未受損，牆上的塗鴉也已迅速被油漆蓋過。

館方補充表示：「我們譴責把博物館當為政治抗議場所的行為。」

環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括「攔住石油」成員上個月14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及「最後一代」（Last Generation）成員同月24日在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111106

延伸閱讀
義大利環保人士潑豌豆湯抗議 梵谷名畫又遭殃名畫又遇襲 環保人士把頭黏上「戴珍珠耳環的少女」德國環保人士黏在恐龍骨架下抗議 巴黎奧塞博物館也傳畫作遇襲朝梵谷名畫潑番茄汁 2環保人士被控刑事毀損罪抗議人士宣揚環保 莫內名畫乾草堆遭潑馬鈴薯泥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
義大利環保人士潑豌豆湯抗議 梵谷名畫又遭殃[影]