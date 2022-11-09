氣候運動人士再出招 手塗膠水黏安迪沃荷名作

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（中央社坎培拉9日綜合外電報導）抗議氣候變遷的運動人士再次出招，這回他們在澳洲國家藝廊內把膠水塗在手上，再把手黏在安迪．沃荷名作「金寶湯罐頭」的透明防護層上。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲國家藝廊（National Gallery of Australia, NGA）證實，今天早上確實有這起抗議事件，他們已把抗議人士的手從安迪．沃荷（Andy Warhol）名作「金寶湯罐頭」（Campbell's Soup Cans）上移開。

澳洲國家藝廊表示，這兩名抗議人士也在「金寶湯罐頭」的防護層上塗鴉，塗鴉痕跡已清除，作品沒有受損。

澳洲國家藝廊在聲明中說：「在國內外都發生類似的情況後，澳洲國家藝廊也發生了一起抗議事件。」

「我們正與澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）合作，評估此事帶來的損失，未來將在適當時機發表聲明。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，環保團體「停止補貼化石燃料」（Stop Fossil Fuel Subsidies）今天在聲明中承認犯案，並說他們希望澳洲政府停止支持石油、天然氣與煤炭產業。

澳洲首都特區（ACT）警方發言人表示，他們今早接獲通報，有一起兩人涉入的案件，並已做出因應。

發言人說，目前沒有人被逮捕，但希望目擊議會三角區（Parliamentary Triangle）可疑活動的人，與澳洲首都特區警方聯繫。

在這次安迪．沃荷的作品遭損壞之前，近期有一連串知名藝術品被破壞。

今年5月，一名男子前往法國巴黎的羅浮宮（The Louvre），把蛋糕抹在於那裡展出的名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）上，因此遭到逮捕，並被送進精神病院。

今年10月，有另兩名抗議人士在墨爾本遭逮，因為他們到國立維多利亞美術館（National Gallery of Victoria），把自己黏在一幅裱框的畢卡索（Pablo Picasso）畫作上。

同月稍晚，「攔住石油」（Just Stop Oil）的抗議人士在倫敦國家美術館（National Gallery），用番茄湯潑灑梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」（Sunflowers）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111109