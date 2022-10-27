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名畫又遇襲 環保人士把頭黏上珍珠耳環少女

2022/10/27 23:04（10/27 23:12 更新）
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（中央社海牙27日綜合外電報導）荷蘭警方與位在海牙的莫瑞泰斯皇家美術館表示，氣候抗議人士今天攻擊館內展覽的荷蘭繪畫大師韋梅爾名作「戴珍珠耳環的少女」，但畫作有玻璃保護並未受損，有3人被捕。

莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）透過聲明告訴法新社：「約下午2時，有2人將自己黏在韋梅爾（Johannes Vermeer）的畫作『戴珍珠耳環的少女』（Girl with a Pearl Earring）。」

「其中一人將自己的頭黏在畫上，畫作外層有玻璃；另一人將自己的手黏在畫旁的綠牆上。有第3人將不明物質扔向這幅畫。」

社群媒體上流傳的影片顯示，抗議人士身穿寫有「攔住石油」（Just Stop Oil）的T恤，高喊「你們感覺如何」；美術館參觀人士則對他們大吼「丟臉」、「你們很愚蠢」。

環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括「攔住石油」成員14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及「最後一代」（Last Generation）成員24日在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。

莫瑞泰斯美術館表示：「我們已立即檢查畫作，由我們的修復人員進行。幸運的是，這幅畫...並未受損。」畫作也將「盡快」重新展示。

館方還說：「藝術是無法自我防衛的。無論以何理由嘗試或成功破壞它，我們都強力譴責。」（譯者：張正芊）1111027

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