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反石油環保人士又行動 朝英王蠟像臉上砸蛋糕

2022/10/24 22:18
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）擺設在倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）的英國國王查爾斯三世（King Charles III）蠟像，今天被氣候變遷倡議人士朝臉上砸了巧克力蛋糕。

法新社報導，環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）在聲明中表示，他們要求英國政府「停止核發新的石油與天然氣開採執照與許可證」。

警方表示，有4人因此被捕。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在推特發文說，「我們上午約10時50分獲報有兩人朝蠟像扔食物，並迅速出動員警，這兩人均因刑事毀損罪遭到逮捕」。

警方之後推文說，另有兩人同樣因刑事毀損罪被捕。

「攔住石油」在之後發布的聲明中表示，被捕的兩名抗議者分別是20歲的麥費登（Eilidh McFadden）與29歲的強生（Tom Johnson）。

聲明指出，兩人表示這項抗議行動，是為了「保護這塊我們大家所繼承的綠色宜人土地」。

「攔住石油」上週有兩人爬上橫跨泰晤士河的伊麗莎白二世女王大橋（Queen Elizabeth II Bridge）鋼纜，導致大橋暫時封閉。

更早之前，有兩人在倫敦國家美術館（National Gallery），把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1111024

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