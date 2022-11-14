巴塞隆納木乃伊展遇襲 環保人士潑膏狀液體抗議

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（中央社巴塞隆納13日綜合外電報導）氣候變遷抗議人士今天在西班牙巴塞隆納的埃及博物館對裝有木乃伊複製品的玻璃櫃潑灑膏狀液體，這是針對文化展覽攻擊以抗議人類對全球暖化毫無作為的最新事件。

法新社報導，根據西班牙「大眾報」（Publico）新聞網站上發布的影片，兩名抗議人士將可口可樂（Coca-Cola）瓶中裝的紅色和咖啡色膏狀液體潑灑玻璃櫃，周圍牆壁裝框的照片也受波及。

他們之後各將一隻手黏在附近展示櫃上，並舉起一個修改過的可口可樂布條，上面寫著「氣候正義」。

美國飲料巨擘可口可樂是在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）官方贊助商之一，此舉普遍遭到環保人士譴責，他們說可口可樂是世界上大部分塑膠汙染的幕後黑手。

警方抵達現場時，這兩名抗議人士配合警方要求，且均未被捕，但館方表示將提出索賠要求。

這兩名抗議者是西班牙環保組織「未來蔬菜」（Futuro Vegetal）的成員。這個組織的環保人士5日也曾在馬德里普拉多博物館（Prado Museum）將手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）的畫作外框上。

「未來蔬菜」的訴求是希望西班牙結束對畜牧業的補貼，並利用這些資金來推廣植物性飲食。

環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括「攔住石油」（Just Stop Oil）成員上個月14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及「最後一代」（Last Generation）成員同月24日在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。

數十家世界頂級博物館本月10日發聲明表示，他們對這些行動「深感震驚」，並說抗議人士「嚴重低估」這些行動可能造成的損害。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111114