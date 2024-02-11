蒙娜麗莎之後 莫內名畫遭抗議人士潑湯汁

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（中央社第戎10日綜合外電報導）法國東南部一間美術館的莫內名畫今天遭抗議人士潑灑湯汁，同一個活動團體上月也曾在巴黎羅浮宮對「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）畫像潑汁。

法新社報導，位在法國第三大城第戎（Dijon）的「藝術美術館」（Musee des Beaux-Arts）在公報中表示，法國印象派畫家莫內（Claude Monet）作品Le Printemps今天下午3時30分遇襲。

館方表示，這幅1872年的畫作雖有玻璃保護，館方人員仍仔細檢查並進行修復。

館方表示，將對這起破壞行為提出告訴，並說兩名活動人士已被逮捕。

法國環保團體「食物的反擊」（Riposte Alimentaire）在X平台貼文指出，這起行動是他們所為。一名自稱伊洛娜（Ilona）的20歲女子說：「我們必須立即採取行動，免得為時已晚。」

這個團體並稱，1月在巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）對「蒙娜麗莎」畫像潑灑湯汁的人也是他們。「蒙娜麗莎」有玻璃保護，沒有受到損傷。

此一團體自稱是「法國公民抵抗運動」團體，「目的是為環境與社會掀起激進性改革」。這團體同時疾呼永續性供應健康食糧給所有的人。

這活動團體稱說：「我們熱愛藝術…但未來的藝術家在燃燒的地球上將無法作畫。」

綠黨的里昂市長度塞（Gregory Doucet）在X平台貼文表示，他「對這一行為感到遺憾」但表示，「面對氣候緊急情況，惱怒是合理的。我們將以堅決的行動做出回應」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130211