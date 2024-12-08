巴黎聖母院之門敞開 重啟儀式兼容傳統與現代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李若韻巴黎8日專電）有850年歷史的巴黎聖母院，在2019年慘遭祝融與歷經5年修復後，於法國時間7日晚間完成重啟儀式。法國總統馬克宏表示，5年修復計畫需要前所未有的博愛才得以完成。巴黎教區總主教宣布：「巴黎聖母院之門已敞開。」

巴黎聖母院重啟儀式在法國時間7日17時至23時正式展開，上半場為宗教儀式，下半場為音樂會。因為暴風雨的關係，上半場為現場舉行，電視直播；下半場已在6日事先預錄，再接續播出。

如同煥然一新的巴黎聖母院，重啟儀式的風格兼容傳統與現代。在宗教儀式中，巴黎教區總主教伍瑞克（Mgr Laurent Ulrich）穿著時尚品牌特製的新教袍，用帶有小玫瑰窗設計的羊角杖敲擊聖母院大門，象徵重啟；號稱法國最大的管風琴在修復完成後，由音樂家將聖歌重新譜曲，以當代的方式演出。

音樂會則有大提琴家馬友友與法國電影明星柯蒂亞（Marion Cotillard），以即興朗讀與演奏的方式，表達法國文豪雨果（Victor Hugo）的詩；美國嘻哈歌手威廉斯（Pharrell Williams）演唱成名曲Happy，與福音樂團在聖母院前廣場又跳又唱；壓軸為DJ卡尼托（Michael Canitrot）以電音與聲光，投影在聖母院正立面牆上，為重啟儀式劃下句點。

7日重啟儀式僅受邀貴賓、宗教人士、消防員、古蹟修復員、表演者與媒體記者能參與，共計2500名，包含來自32國的國家元首及代表。

當烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）走進聖母院時，眾人均起身鼓掌表達歡迎；美國總統當選人川普（Donald Trump）觀禮的位置，就坐在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與夫人碧姬（Brigitte）旁邊；剛卸任的前法國總理巴尼耶（Michel Barnier）、與美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）也出席。

馬克宏在致詞中表示：「5年重建計畫，需要前所未有的博愛才得以完成。這份博愛來自各個大洲、各種信仰以及各個捐款者。所有人因希望而團結，各行各業在此齊聚一堂。」此外，馬克宏特別向曾經負責重建計畫的前法國武裝部隊總參謀長（Jean-Louis Georgelin）致意，他已在2023年離世。

巴黎教區總主教伍瑞克特別感謝法國古蹟修復專家的無比專業能力，讓表面上看似不可能的事變得可能，並宣布巴黎聖母院之門已敞開。

他說：「在教堂裡有地位的不只是王子、首領和知名人士，我們希望那些通常覺得自己不配的人也能來到這裡，這座教堂的門將一直敞開，在每個時代與眾人溝通。」

未出席的教宗方濟各（Pope Francis）捎來訊息問候：「願這座令人敬佩的教堂重建後，將帶來法國教會新生命的象徵意義。」（編輯：周永捷）1131208

影片來源：Élysée

巴黎聖母院重建後的外觀。（路透社）

美國總統當選人川普7日出席巴黎聖母院重啟儀式（右下電視螢幕為巴黎聖母院內的立即轉播）。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月8日

巴黎聖母院於7日完成重啟儀式。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月8日