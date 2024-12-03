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巴黎聖母院推出線上預約系統 9日重啟開放入場

2024/12/3 09:04（12/3 09:16 更新）
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巴黎聖母院即將在法國時間12月3日上午，推出免費線上預約系統，最早預約時間為7日，首批觀眾將於9日下午3時30分進場。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月3日
巴黎聖母院即將在法國時間12月3日上午，推出免費線上預約系統，最早預約時間為7日，首批觀眾將於9日下午3時30分進場。中央社記者李若韻巴黎攝 113年12月3日
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（中央社記者李若韻巴黎2日專電）巴黎聖母院今天發出公告，為緩解重新開放的參觀人潮，3日推出免費線上預約系統，最早申請時間為7日，首批民眾可於9日入場。民眾可在欲參觀的前2天、前1天或當天申請預約。

法國著名哥德式建築地標「巴黎聖母院」（Notre-Dame de Paris）是聯合國教育科學暨文化組織（UNESCO）列名的世界遺產之一，因2019年失火，部分結構毀於祝融，過去每天平均接待近4萬名遊客。

因火災關閉修復近5年的巴黎聖母院，將在本週末舉行重新開放儀式，7日為重啟儀式與總統致詞，僅受邀單位與媒體參加；8日則舉辦大火過後的首場彌撒；而自9日起對外開放。

巴黎聖母院於官方網站發出公告，將於法國時間3日上午公布線上預約入口網站與手機應用程式，民眾可透過電腦或手機進入系統後，選擇欲參觀的日期與時段，將立即透過電子郵件收到電子門票。預約與門票均免費。

民眾可在欲參觀的前2天、前1天，或是當天，在系統內選擇時段，申請預約。例如首批入場民眾為9日下午3時30分進場，最早可在7日時申請。

線上預約系統將於開幕當週8日至15日期間啟用。聖母院在平日開放時段為下午3時30分至晚間10時，假日開放時段為下午3時30分至晚間8時。預約非強制性，沒有預約的民眾仍可在現場排隊等候。聖母院的入口在前院，由「最後的審判之門」入場（portail du Jugement dernier）。

12月8日的首場彌撒將於晚間5時30分至8時30分舉行，想要參加的信徒可於3日起使用預約系統申請。

巴黎人報（Le Parisien）評論：「雖然巴黎聖母院是為了讓民眾擁有更舒適與更順暢的參觀體驗，而推出線上預約平台，但在全世界線上搶票的壓力下，系統在一開始應該會很飽和，情況可能會變得複雜。」

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巴黎人報並搶先透露此應用程式名為「巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）」，是由法國西邊城市南特（Nantes）附近的一間數位代理公司Mazedia所開發，力求「易於使用」、「大眾」和「高度人性化」，除預約功能外，也有分享巴黎聖母院的相關內容，例如建築與宗教導覽、活動儀式時刻表等實用資訊。

巴黎聖母院自16日起，恢復一般時間運作，開放時間為早上7時45分至傍晚7時。（編輯：張芷瑄）1131203

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