亞冬運陳映竹競速滑冰摘銅 台灣史上首面獎牌

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）從原本滑輪溜冰將重心轉往滑冰的台灣女將陳映竹，今天在2025哈爾濱亞洲冬季運動會女子競速滑冰100公尺項目，以10秒51成績拿下銅牌，也是台灣在亞冬運首面獎牌。

陳映竹過去主戰場在滑輪溜冰，曾在世錦賽拿下6面獎牌，但懷抱著奧運夢的她，為了一圓奧運夢，決定先調整目標順序，自2023年起轉往滑冰，除了動作要求更細緻外，更要適應冰上更快的速度感，而她堅定朝自己的目標邁進，歷經去年四大洲錦標賽、世界盃長野站、世界盃北京站調整狀態，也更有自信。

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陳映竹這次參加亞冬運競速滑冰100公尺、500公尺和1000公尺項目，今天先在女子100公尺亮相，以10秒51拿下銅牌，這也是台灣自第2屆1990年亞冬運首度參賽以來，歷經8屆賽事的首面獎牌。

金、銀牌都由韓國選手包辦，李娜賢、金旼鮮分別繳出10秒501、10秒505。（編輯：陳政偉）1140208