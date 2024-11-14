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陳映竹重心移往滑冰 瞄準2026冬季奧運

2024/11/14 20:28（11/14 21:01 更新）
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台灣滑輪溜冰女將陳映竹（圖）歷經杭州亞運國手選拔失利，重新調整目標，盼能叩關五環殿堂的她，如今轉戰滑冰，瞄準2026冬季奧運舞台。（陳映竹提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年11月14日
台灣滑輪溜冰女將陳映竹（圖）歷經杭州亞運國手選拔失利，重新調整目標，盼能叩關五環殿堂的她，如今轉戰滑冰，瞄準2026冬季奧運舞台。（陳映竹提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年11月14日
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）手握6面世錦賽獎牌的滑輪溜冰女將陳映竹，歷經杭州亞運國手選拔失利，重新調整目標，如今轉戰滑冰，挑戰500公尺、1000公尺項目，瞄準2026冬季奧運舞台，新賽季將從四大洲錦標賽出發。

29歲陳映竹小時候跟隨哥哥的腳步，接觸滑輪運動，並在升上國小五年級那年展開正規訓練，盡情享受在場上奔馳的速度感，國小也曾兼練手球的她，由於好勝心強，更希望能以一己之力掌握勝負，自國中起專注於滑輪項目。

陳映竹生涯共獲得6面世錦賽獎牌，包括2014年3000公尺接力賽金牌、2017年300公尺計時賽銀牌，長期訓練、比賽，在她身上難免留下大大小小傷口，她接受中央社專訪時回憶起小時候，因家裡經濟因素，她在跌倒後第一時間不是關心自身傷勢，反而是先檢查滑輪鞋是否損壞，「受傷可以擦藥，但器材是幾千、幾萬元在計算， 所以先關心比較高單價的。」

懂事的陳映竹希望能透過參加國際賽爭取佳績，拿到獎金為父母減輕負擔，對自己則是能省則省。她透露，滑輪鞋的輪子是主要消耗品，正常每月都要更換，「但我以前因為家裡經濟不允許，都會撐到兩個月，安全上當然會有疑慮，但沒辦法只能這樣，我的想法是就用現有器材，做出最好訓練品質。」

陳映竹在2017年台北世大運那一年，有驚喜也有遺憾，她雖為台灣奪得2金1銀，但兩度在女子500公尺爭先賽破世界紀錄的她，卻因比賽未用電子槍，成績不被承認。

雖然未能在世界紀錄上留名，讓陳映竹難掩失落，但她轉念一想，這就是老天給她考驗，「覺得我還不夠努力，要我更努力，才能有這個成就。」

在世大運結束後，陳映竹首次體驗滑冰項目，短暫訓練近3個月，後來因傷而停擺，一直到杭州亞運國手選拔落選後，讓她開始重新思考方向。

「滑輪（國際賽）該參加的都參加過了，想要挑戰更高殿堂。」陳映竹表示，滑輪只有亞運和世錦賽，但滑冰可以參加冬季奧運，身為運動員都會有奧運夢，有機會就想嘗試。

陳映竹去年正式將訓練重心移轉至滑冰，除了動作要求更細緻外，冰上速度感更快，而一向熟悉南台灣溫暖氣候的她，一開始前往加拿大移地訓練時，面對當地寒冷的天氣，她苦笑地說：「自己超怕冷的，幾乎每天都在發抖，一個月後才慢慢適應。」

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陳映竹11月展開滑冰新賽季，首站就是15日在日本登場競速滑冰四大洲錦標賽，將參加女子500公尺、1000公尺項目，接著續留日本參加世界盃，她表示，期待能繳出穩定的成績、獲得獎牌，以賽代訓備戰明年冬季奧運積分賽，朝2026年在義大利米蘭和柯蒂納戴比索舉行的冬季奧運前進。

不過，對於陳映竹而言，雖然現階段訓練以滑冰為主，但並不代表她放棄滑輪，她強調，只是調整目標順序，先完成前進奧運的夢想，再挑戰滑輪個人世錦賽冠軍，目標能在世界紀錄留名。（編輯：陳政偉）1131114

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